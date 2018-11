16.11.2018 h 11:23 commenti

Carambola di auto con feriti sulla Perfetti Ricasoli. Lunghe code anche in declassata

L'incidente è successo stamani nell'ora di punta. Tre le persone soccorse dal 118: una in gravi condizioni

Foto di Fulvio Zampi Pastorino

Ha avuto pesanti ripercussioni anche sulla viabilità pratese il grave incidente avvenuto questa mattina, 16 novembre, sulla Perfetti Ricasoli all'altezza del centro commerciale I Gigli. Tre i feriti, di cui uno in gravi condizioni, nella carambola che alle 7.50 ha coinvolto alcuni mezzi sulla carreggiata verso Firenze. Sul posto il 118 ha inviato alcune ambulanze che hanno soccorso in codice rosso un uomo di 54 anni (Trasferito a Careggi) e in codice giallo una donna di 41, portata al Santo Stefano. Ferite più lievi per un altro uomo di 42 anni, anche lui trasferito all'ospedale di Prato ma in codice verde. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, mentre la polizia municipale di Campi Bisenzio si occupa dei rilievi e di ricostruire le cause dell'incidente. Lunghe code in declassata in direzione Est, vista anche l'ora di punta in cui è successo il sinistro. La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi e poi per rimuovere i mezzi.

