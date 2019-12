18.12.2019 h 08:11 commenti

Carambola di auto alla rotatoria della sr 325: tre feriti, tra loro anche una donna incinta

L'incidente è avvenuto ieri sera all'altezza di Usella. Il 118 ha inviato numerose ambulanze e sono intervenuti anche i vigili del fuoco. I rilievi sono dei carabinieri

E' di tre feriti il bilancio della carambola di mezzi che, poco dopo le 23 di ieri sera 17 dicembre, è successa alla rotatoria di Usella sulla sr 325. Sul posto il 118 ha inviato ben quattro ambulanze per soccorrere gli occupanti delle auto. In particolare a destare preoccupazione è stata una donna di 46 anni, al quinto mese di gravidanza. Ferito anche il marito 44enne e un uomo di 73 anni. Tutti e tre sono stati portati al Santo Stefano in codice giallo. Illesi gli altri coinvolti. Anche i vigili del fuoco hanno partecipato ai soccorsi, mentre i carabinieri si sono occupati dei rilievi e dovranno ora ricostruire l'accaduto.

Tre le auto coinvolte: una Mercedes classe A, una Fiat Punto e una Opel Corsa. Le ambulanze intervenute erano della Croce rossa di Vernio con medico, della Croce d'Oro con infermiere, della Misericordia di Grignano e della Pubblica Assistenza di Prato.