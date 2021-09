28.09.2021 h 14:48 commenti

Carabinieri, Sergio Turini è il nuovo comandante della Compagnia

Oggi l'insediamento del tenente colonnello che prende il posto del maggiore Lorenzo Pecorella trasferito a Roma. "Sono felice di essere qui", ha detto presentandosi alla città

Il tenente colonnello Sergio Turini è il nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri di Prato. Turini, pisano, 52 anni, sposato, padre di tre figli, prende il posto del maggiore Lorenzo Pecorella, promosso e trasferito a Roma dove ha già preso servizio alla sala operativa del Comando generale.

Il nuovo comandante, che arriva dal comando di Poggibonsi, ha all'attivo importanti esperienze a Grosseto e a Cologno Monzese e nel Noe, il Nucleo operativo ecologico dei carabinieri che si occupa di reati e illeciti ambientali. “Con il suo arrivo – ha spiegato il colonnello Francesco Zamponi, comandante provinciale – si completa la pianta organica degli ufficiali in servizio nell'area pratese”. Turini è entrato in servizio oggi, martedì 28 settembre: “Sono felice di essere qui, è una tappa che considero molto importante per la mia vita professionale”.



