21.08.2023 h 19:29 commenti

Carabinieri, nuovo comandante della Legione Toscana in visita a Prato

Prima il saluto a una rappresentanza del personale impegnato al comando provinciale e nelle varie stazioni, poi l'incontro in Procura e con il maresciallo Giangrande

Giornata pratese oggi, lunedì 21 agosto, per il nuovo comandante della Legione Carabinieri Toscana. Il generale di brigata Lorenzo Falferi ha fatto visita al comando provinciale Carabinieri di Prato.

A fare gli onori di casa il colonnello Francesco Zamponi, comandante provinciale. Il generale Falferi ha incontrato una rappresentanza del personale della sede e dei comandi dell’Arma della provincia “a cui – si legge nel comunicato - ha espresso il proprio ringraziamento per il quotidiano operato incoraggiando a proseguire con impegno ed abnegazione il servizio a favore della collettività”.

Si è poi intrattenuto con gli ufficiali in servizio a Prato, specificando le linee d’azione da perseguire, fra cui la presenza sul territorio al servizio della popolazione, incentivando il rapporto personale e diretto con il cittadino.

Il generale Falferi ha incontrato la dottoressa Laura Canovai, procuratore capo facente funzione, a cui ha rinnovato il massimo impegno dell'Arma nell’attività investigativa sotto la direzione dell’autorità giudiziaria.

Successivamente ha salutato il maresciallo medaglia d’oro al valor civile Giuseppe Giangrande, ferito gravemente il 28 aprile 2013 davanti a Palazzo Chigi durante il giuramento del governo Letta.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus