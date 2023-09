30.09.2023 h 00:31 commenti

Carabinieri in lutto per la scomparsa del maresciallo Antonio Amore

In congedo da lungo tempo, Amore aveva 72 anni. Abile investigatore, il maresciallo è stato colonna portante della polizia giudiziaria e responsabile della sezione presso la procura. Tra le sue indagini, quella sui delitti del mostro di Firenze

Dolore per la scomparsa di Antonio Amore, maresciallo dei carabinieri in congedo, per moltissimi anni investigatore di spicco del comando provinciale di Prato. Antonio Amore, 72 anni, è morto ieri, venerdì 29 settembre. Da tempo combatteva contro la malattia. Grande il cordoglio dell’Arma a cui Il maresciallo Amore era rimasto legatissimo dopo una vita dedicata al lavoro. Così come forte è stato il suo legame con Prato. Originario della provincia di Benevento, Antonio Amore, dopo essere andato in pensione nel 2000, ha continuato con moglie e figli a vivere in città dove ha trascorso gli ultimi anni ad occuparsi dei nipotini e a sostenere l’Associazione nazionale carabinieri. Tante le indagini che lo hanno visto in prima linea: una su tutte, quella sui delitti del mostro di Firenze. Per un lunghissimo periodo è stato una colonna portante del Nucleo,operativo e della polizia giudiziaria prima in caserma e successivamente presso la sezione della procura con il ruolo di responsabile. Investigatore abile e capace, il maresciallo Amore è stato una figura molto amata dai tanti giovani carabinieri che hanno trovato in lui un punto di riferimento importante per l’inizio della carriera. Tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia. La salma del maresciallo Amore è esposta alle Cappelle della Misericordia mentre il funerale si terrà lunedì 2 ottobre alle 11 nella chiesa di San Pio X alle Badie curato dai servizi funebri della Misericordia.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus