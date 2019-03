06.03.2019 h 12:56 commenti

Carabinieri in libera uscita riconoscono un ricercato e lo fermano: trovato con 50 grammi di cocaina

Lo spacciatore stava facendo rifornimento al distributore quando è stato visto dai due militari

E' stato arrestato grazie all'intuito e al colpo d'occhio di due carabinieri che ieri sera, 5 marzo, mentre erano liberi dal servizio hanno riconosciuto un ricercato.

In manette è finito un 35enne pregiudicato di origine marocchina. I due carabinieri, mentre transitavano nei pressi dell’area di rifornimento carburanti in viale dell’Unione Europea a Montemurlo, hanno notato il giovane intento a rifornire la propria autovettura. Lo hanno subito riconosciuto come un volto noto alle forze dell'ordine e hanno quindi chiesto l'ausilio dei colleghi della Tenenza di Montemurlo. A seguito degli accertamenti è emerso che l’autorità giudiziaria pistoiese, a causa del mancato rispetto della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Prato, aveva emesso nei confronti dello straniero due ordinanze di aggravamento e sostituzione con la detenzione in carcere per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del controllo, il ragazzo è stato trovato anche in possesso di 26 ovuli contenenti cocaina del peso complessivo di circa 50 grammi e denaro ritenuto provento di attività di spaccio. L’arrestato è stato quindi portato nel carcere de La Dogaia.



