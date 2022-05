09.05.2022 h 15:54 commenti

Carabinieri e polizia di Prato da oggi hanno in dotazione il taser

L'annuncio è stato dato dal sottosegretario all'Interno Nicola Molteni. La pistola a impulsi elettrici presente sulle pattuglie del Radiomobile e delle Volanti

A partire da oggi 9 maggio le pattuglie dei carabinieri e della polizia impegnate sul territorio pratese hanno in dotazione il taser, la pistola a impulsi elettrici già sperimentata in altre province italiane. A dare la notizia, confermata poi dal comando provinciale dei carabinieri e dalla Questura di Prato, è stato il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, intervenuto al IX Congresso del Siulp Varese. "Dopo la lunga fase di sperimentazione - dice -, è ormai in via di ultimazione il cronoprogramma per la dotazione del taser alle forze di polizia di numerosi comuni italiani. Da oggi, la pistola a impulsi elettrici è in dotazione a Prato, Pistoia, Gorizia, Pordenone, Pescara, Treviso, Udine e Sassari. E il 30 maggio arriverà anche a Varese".

"Il taser - aggiunge Molteni - è uno strumento di deterrenza importante, un'arma non letale di difesa e non di violenza, un mezzo che offriamo a donne e uomini in divisa per tutelare la propria incolumità e, per questa via, la sicurezza dei territori e dei cittadini".

I carabinieri e gli agenti che hanno in dotazione il taser sono stati formati con appositi corsi che prevedono, oltre a rigide regole di ingaggio, anche la conoscenza di come intervenire nel caso di malori da parte della persona colpita dal taser. Al momento lo strumento è in dotazione al Radiomobile dei carabinieri e alle Volanti della polizia.

Non avranno, invece, in dotazione il taser gli agenti della polizia municipale. Nelle scorse settimane infatti, il Consiglio comunale ha bocciato la proposta dell'opposizione di centrodestra.