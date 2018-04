05.04.2018 h 15:26 commenti

Carabinieri e Municipale sequestrano mezzo chilo di hashish: i pusher denunciati anche dai loro connazionali

Il giro di spaccio era gestito da due marocchini clandestini che avevano nascosto lo stupefacente nei garage del condominio

Operazione congiunta dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Prato e degli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Municipale di Prato che hanno arrestato uno spacciatore marocchino e denunciato un suo connazionale con il quale divideva l’appartamento, ma soprattutto sequestrato un quantitativo di circa mezzo chilo di hashish e la somma frutto dell’attività di spaccio di 500 euro circa.

Pedinamenti e video osservazioni hanno permesso di accertare che i due stranieri gestivano lo spaccio dello stupefacente in alcuni giardini del centro nascondendo la sostanza stupefacente all’interno delle aree comuni adibite a garage del condominio di residenza.

La droga era occultata in più punti, opportunamente suddivisa per renderne più difficoltoso il rinvenimento, nascosta anche all’interno delle canaline dell’impianto elettrico. Qui veniva prelevata ogni volta solo nella specifica quantità occorrente in relazione alle richieste degli acquirenti, permettendo agli spacciatori di non esporsi detenendo sulla persona quantitativi più compromettenti.

Le prime segnalazioni sui due spacciatori, entrambi irregolari e con precedenti per analoghi reati, sono arrivate alle due forze dell’ordine non solo da parte di pratesi, ma anche da altri cittadini stranieri di più nazionalità.

“Questi – spiegano dal comando provinciale dei carabinieri - oramai integrati con le loro famiglie, hanno voluto precisare che la loro collaborazione vuole essere la concreta dimostrazione di come la parte sana della popolazione immigrata in Italia sia desiderosa di prendere le distanze da quei connazionali che delinquono”