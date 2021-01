25.01.2021 h 18:39 commenti

Carabinieri basisti della rapina: uno patteggia 4 anni, per l'altro l'accusa chiede 5 anni

Alla sbarra anche i tre malavitosi campani che fecero irruzione nella casa di una famiglia cinese a Galciana e due venditori ambulanti che misero in collegamento i militari e i banditi

Quando sfumò il progetto di un colpo milionario ad un portavalori, nacque l'idea di una rapina nell'abitazione di un facoltoso imprenditore cinese. Rapina organizzata e portata a termine ma con un bottino che si rivelò assai più magro del previsto: 11mila euro rispetto ai circa 100mila ipotizzati. Tra basisti e esecutori materiali, in sette si sarebbero spartiti quei soldi. Del gruppo avrebbero fatto parte anche due carabinieri della Sezione radiomobile di Prato: l'appuntato Ennio Serino e il brigadiere Giuliano Rosa, rispettivamente 38 e 55 anni. Ne sono convinti i sostituti Lorenzo Gestri e Massimo Petrocchi che oggi, lunedì 25 gennaio, hanno accordato la richiesta di patteggiamento a 4 anni di reclusione avanzata da Serino, difeso dall'avvocato Giuseppe Nicolosi, e chiesto la condanna a 5 anni per Rosa che, difeso dagli avvocati Elena Giunti e Vincenzo De Franco, ha scelto il rito abbreviato. I pm hanno chiesto al giudice delle udienze preliminari di non riconoscere le attenuanti generiche all'imputato Rosa: “Quando lo Stato fa l'anti-Stato – la sintesi del ragionamento – la condanna deve essere piena”. Il giudice deciderà tra sette giorni il destino dei due militari e dei presunti complici: Michele Langella Esposito, 62 anni, Antonio D'Avino, 40 e Giuseppe Riano, 35, tutti di Afragola, ritenuti gli esecutori materiali e per i quali l'accusa ha chiesto condanne a 4 anni e 4 mesi; Vincenzo Russo, 47 anni, e Giuseppe Zanfardino, 43, anche loro campani, venditori ambulanti di frutta e verdura a Prato, per i quali è stata fatta richiesta di condanna a 2 anni di reclusione ciascuno.

I due carabinieri sono attualmente agli arresti domiciliari per la rapina messa a segno, a maggio del 2019, nella villa dell'imprenditore cinese a Galciana. Dopo l'arresto dei tre presunti rapinatori, finì in carcere l'appuntato Serino: furono i colleghi del Nucleo investigativo a mettergli le manette il 4 dicembre 2019. Cinque mesi di carcere militare prima dei domiciliari. Poi l'arresto del collega Rosa, alla fine dello scorso aprile quando da pochi giorni era stato trasferito a Firenze, indicato come complice. Il brigadiere ha sempre respinto le accuse, ha sempre ribadito di essere estraneo ai fatti. Parole che non hanno convinto la procura.

Stando all'inchiesta, i venditori ambulanti avrebbero fatto da tramite tra i tre di Afragola e i carabinieri. Il 3 maggio, indossando pettorine dell'Arma e impugnando una pistola (mai accertato se vera o finta) e mostrando un finto mandato di perquisizione, i tre si fecero aprire la porta ed entrarono convinti di trovare – queste erano le informazioni .- tra 80 e 100mila euro e non certo solo 11mila euro. I carabinieri – sempre secondo la procura – agirono da basisti.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus