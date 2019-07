30.07.2019 h 15:46 commenti

Carabiniere ucciso a Roma, il centrodestra chiede di ricordarlo in Consiglio comunale con due iniziative

Belgiorno, capogruppo di FdI, ha proposto un minuto di silenzio in apertura, mentre i consiglieri leghisti Betti e Lafranceschina chiedono di devolvere ai familiari del militare il gettone di presenza

Il Consiglio comunale di Prato ricordi la morte del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma la notte del 26 luglio durante un intervento per recuperare un borsello rubato.

A proporlo è il centrodestra con due richieste avanzate dal capogruppo di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno e dai consiglieri della Lega Eva Betti e Mirko Lafranceschina. Il primo chiede al sindaco Matteo Biffoni e al presidente del Consiglio comunale Gabriele Alberti di fare osservare un minuto di silenzio in onore del militare nella seduta del Consiglio comunale in programma nella giornata di domani 31 luglio alle 15.30. I due consiglieri leghisti, invece, chiedono di devolvere l'intero gettone di presenza dell'assise di domani ai famigliari del vicebrigadiere. "Ci sembrava un atto dovuto - spiegano Betti e Lafranceschina -nei confronti di chi veglia ogni giorno sul rispetto della legalità nel nostro Paese".

Belgiorno, oltre al minuto di silenzio, chiede anche la possibilità di consentire qualche minuto di intervento ai capigruppo presenti in Consiglio. "Ritengo doveroso - dice Belgiorno - onorare e ricordare una persona come il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, che ha dato la vita svolgendo il proprio lavoro a servizio dello Stato. Il Comune di Prato, con questo gesto si stringe attorno alla famiglia e a tutti coloro che ogni giorno svolgono questo lavoro, che ci permette di vivere in uno Stato di diritto e democratico".