31.07.2019 h 11:38 commenti

Carabiniere ucciso a Roma, fiori e biglietti lasciati dai cittadini nella caserma di via Picasso

In questi giorni la sede del comando provinciale è stata meta del pellegrinaggio composto di tanti pratesi che hanno voluto esprimere dolore per la tragedia e vicinanza all'Arma

E' stato un gesto spontaneo, fatto da tanti semplici cittadini: chi ha portato un fiore, chi ha lasciato un biglietto, chi semplicemente ha voluto dire una parola ai carabinieri di piantone. In questi giorni la caserma di via Picasso è stata meta di un pellegrinaggio silenzioso e composto, fatta da tante persone che hanno voluto manifestare il loro dolore per la morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma la notte del 26 luglio, e far sentire la vicinanza all'Arma e a tutti i carabinieri.

Nella caserma di via Picasso, sede del comando provinciale, è stato così allestito un angolo dove raccogliere questi omaggi spontanei da parte di tanti pratesi.