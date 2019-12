14.12.2019 h 13:55 commenti

Carabiniere arrestato per rapina, mercoledì l'udienza al Riesame. Scarcerati intanto due indagati

Hanno ottenuto l'obbligo di firma i due fruttivendoli accusati di aver messo in contatto l'appuntato del Radiomobile con i tre uomini già arrestati in estate per il colpo messo a segno nella villetta di un facoltoso cinese, nella zona di Galciana. Il Riesame deciderà sulla richiesta di scarcerazione del militare a metà della prossima settimana

Hanno lasciato il carcere Vincenzo Russo e Giuseppe Zanfardino, 45 e 41 anni, i due venditori ambulanti di frutta e verdura arrestati lo scorso 4 dicembre insieme all'appuntato dei carabinieri Ennio Serino, trentaseienne in servizio alla sezione radiomobile di Prato e attualmente sospeso, finito in manette con l'accusa di aver organizzato la rapina che lo scorso maggio fu messa a segno da tre malviventi nella villetta di un imprenditore cinese e della moglie, a Galciana. Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato, Francesco Pallini, ha concesso ai due fruttivendoli l'obbligo di dimora in seguito alla collaborazione fornita durante l'interrogatorio di garanzia. Un alleggerimento della pena che è andato oltre quello a cui i sostituti Lorenzo Gestri e Massimo Petrocchi, titolari dell'inchiesta, avevano dato parere favorevole, e cioè gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Nelle prossime ore sarà valutata anche la richiesta di scarcerazione avanzata dagli avvocati dei tre uomini arrestati in estate con l'accusa di aver materialmente compiuto la rapina e ancora rinchiusi a Poggioreale: Michele Langella Esposito, 60 anni, Antonio D'Avino, 38, e Giuseppe Riano, 33.

Dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere al giudice delle indagini preliminari, l'appuntato Serino, assistito dagli avvocati Nicolosi di Prato e Severino di Napoli, dovrà invece aspettare il 18 dicembre perché per allora è stata fissata l'udienza del tribunale del Riesame a cui la difesa ha chiesto di valutare la sussistenza delle esigenze cautelari. L'ipotesi di reato è la stessa per tutti e sei gli indagati: rapina in concorso. Tutti sono di origine campana, secondo le indagini condotte dai carabinieri, a legarli sarebbero rapporti nati e sviluppati a Prato: Serino è accusato di aver organizzato il colpo e di aver scelto come vittima proprio quell'imprenditore cinese sapendo che in casa custodiva tra gli 80 e 100mila euro. A fornirgli la manodopera, cioè gli esecutori materiali, sarebbero stati i due fruttivendoli. La rapina non andò però secondo i piani: il colpo fruttò appena 11mila euro e di telecamere, nella villetta del cinese, ce n'era un'altra oltre a quella messa subito fuori uso dai malviventi che si spacciarono per carabinieri con tanto di pettorine, palette e un finto decreto di perquisizione per convincere la moglie dell'imprenditore, che in quel momento non era a casa, ad aprire la porta.

I tre furono arrestati nel giro di poche settimane e da lì in avanti le indagini hanno ricostruito un quadro che porterebbe la firma del carabiniere. L'appuntato Serino, il giorno della rapina, si dette malato al lavoro così da avere tempo e spazio per – è la tesi dell'accusa – concludere la sua opera di basista e assicurarsi che tutto andasse bene.









