Carabiniere arrestato per rapina, l'inchiesta non è chiusa. Sabato l'interrogatorio di garanzia

Investigatori ancora al lavoro dopo la svolta nelle indagini sulla rapina messa a segno nell'abitazione di due cinesi lo scorso maggio. In sei sono finiti dietro le sbarre: oltre all'appuntato, due venditori ambulanti che avrebbero contribuito alla riuscita del colpo e i tre esecutori materiali

E' rinchiuso nel carcere della Dogaia l'appuntato Ennio Serino, il trentaseienne carabiniere della sezione radiomobile di Prato arrestato dai colleghi ieri, mercoledì 5 dicembre, con l'accusa di essere stato il basista della rapina compiuta lo scorso 3 maggio nell'abitazione di una coppia di coniugi cinesi, in via Foscolo. Il militare, difeso da un avvocato del foro di Napoli, comparirà sabato mattina davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato per l'interrogatorio di garanzia. Con lui sono finiti in carcere due fruttivendoli ambulanti: Vincenzo Russo, 45 anni, e Giuseppe Zanfardino, 41. I due, secondo le indagini dei carabinieri, avrebbero ingaggiato i tre esecutori materiali del colpo e dunque sarebbero stati l'anello di congiunzione tra l'appuntato e i rapinatori arrestati lo scorso agosto: Michele Langella Esposito, 60 anni, Antonio D'Avino, 38, e Giuseppe Riano, 33. Tutti e sei gli arrestati sono campani.

L'inchiesta dei sostituti Lorenzo Gestri e Massimo Petrocchi non è ancora chiusa perché è forte la convinzione che al mosaico di una indagine delicata condotta in gran segreto dal Nucleo investigativo manchi ancora qualche tassello. La confessione rilasciata dai tre esecutori materiali della rapina, che si presentarono alla porta dei due cinesi spacciandosi per carabinieri con tanto di pettorina e paletta, ha lasciato aperto un interrogativo. L'appuntato, secondo quanto emerso, avrebbe ideato il colpo sapendo che nella casa ci sarebbero stati tra gli 80 e i 100mila euro in contanti. Da chi – è la domanda a cui si sta cercando di dare risposta – aveva ricevuto questa informazione? Uno dei tre rapinatori, è stato accertato, salì da Napoli a Prato qualche giorno prima di mettere a segno il colpo che poi fruttò solo 11mila euro o almeno questo denunciarono i cinesi. Una tappa di un paio di giorni a Prato per fare un sopralluogo e proprio il carabiniere – dicono gli inquirenti – fornì la sistemazione in un albergo della città. Il 3 maggio l'appuntato si dette malato ma quel giorno, è stato ricostruito, vagò dalle parti di via Foscolo per assicurarsi che tutto andasse secondo i piani. Una cosa, però, sfuggì: nella casa dei coniugi non c'era solo la telecamera che i malviventi si preoccuparono di mettere fuori uso per evitare di essere ripresi; ce n'era anche un'altra, più nascosta, e funzionava. Le immagini hanno permesso ai carabinieri di imboccare subito una strada precisa che li ha portati a Napoli in estate e da qui di nuovo a Prato, questa volta proprio a casa loro, nella caserma di via Picasso.

L'appuntato Serino è stato immediatamente sospeso dal lavoro e ora, oltre all'inchiesta, dovrà affrontare anche il procedimento disciplinare che comincerà a breve. Da anni in servizio a Prato, Serino ha moglie e due figli. Nel 2011 fu premiato con la medaglia d'argento al valor civile perché salvò un uomo dalla sua auto in fiamme. Una medaglia che ora potrebbe venir ritirata.























