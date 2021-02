23.02.2021 h 11:02 commenti

Carabina con il colpo in canna e senza sicura, denunciati due cacciatori

L'intervento è stato fatto ieri lungo la strada di Albiano a Montemurlo. I due, che si stavano dirigendo alla postazione per la caccia al cervo, dovranno pagare una sanzione di 400 euro ciascuno e rispondere di trasporto di arma carica

Avevano preparato la carabina con il colpo in canna e senza sicura e si stavano avviando la postazione per la caccia al cervo quando sono stati fermati dalla polizia provinciale. Due cacciatori sono stati denunciati per trasporto di arma carica e sanzionati con una multa di 400 euro ciascuno. E' successo ieri, lunedì 22 febbhraio, a Montemurlo, lungo la strada di Albiano. Gli agenti hanno controllato i due cacciatori all'interno della loro auto nella quale è stata trovata una carabina munita di ottica di puntamento, carica con un colpo in canna e altri due nel caricatore, senza sicura e dunque pronta all'uso con i potenziali rischi facilmente immaginabili. L'intervento rientra nei servizi di pattugliamento e controllo nelle zone extraurbane dove spesso di svolge la caccia di selezione agli ungulati.



