Capriolo incastrato nelle sbarre del cancello, liberato dai vigili del fuoco

E' successo nel pomeriggio alla scuola Leonetto Tintori di Bagnolo. L'animale si è ferito alle zampe posteriori ed è stato preso in carico dal servizio veterinario dell'Asl

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare un capriolo rimasto incastrato con la testa tra due sbarre di un cancello. E' successo nel pomeriggio di oggi, domenica 23 aprile, a Bagnolo nella scuola dell’infanzia Leonetto Tintori. L'animale, sceso dalla collina, ha cercato di passare l'ostacolo infilandosi tra le sbarre ma è rimasto bloccato, senza la possibilità di liberarsi. Alcuni passanti lo hanno visto e hanno dato l'allarme. Nel giro di poco è arrivata una squadra dal distaccamento di Montemurlo dei vigili del fuoco e il personale ha liberato il capriolo utilizzando il divaricatore per aprire le sbarre. Gli stessi vigili del fuoco hanno poi prestato le prime cure all'ungulato, che si era provocato delle ferite alle zampe posteriori, forse nel tentativo di liberarsi. E' poi intervenuto il servizio veterinario dell'Asl che ha preso in carico il capriolo per le cure del caso.

