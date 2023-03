08.03.2023 h 14:29 commenti

Capra a passeggio lungo la declassata, traffico in tilt e disagi per gli automobilisti

L'animale è scappato da un ovile e ha iniziato a vagare su viale Leonardo Da Vinci. Sul posto è intervenuta la Municipale con una squadra dei motociclisti per regolare la viabilità e catturare l'animale

Traffico rallentato sulla Declassata per una passeggiata fuori programma da parte di una capra, scappata da un ovile che si trova non distante dal viale Leonardo da Vinci. Gli automobilisti, incuriositi ma anche per evitare di investire l'animale, hanno rallentato nel tratto davanti al Mcdonald's creando lunghe code in entrambe le direzioni. Numerose le chiamate al centralino della Municipale che è intervenuta con la pattuglia dei motociclisti per riportare la pecora a casa e regolare la viabilità. L'allevatore è stato multato.