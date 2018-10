22.10.2018 h 08:37 commenti

Cappotta dopo l'urto contro un'auto in sosta, incidente in via Firenze

Ha perso il controllo della guida e nello scontro la macchina si è ribaltata. Al volante un trentaduenne che è rimasto praticamente illeso. Sul posto, per i rilievi di legge, la Municipale

Si è schiantato contro un'auto in sosta, cappottandosi, mentre al volante della sua macchina percorreva via Firenze. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri all'altezza dell'incrocio con via Gianbattista Vico. Nonostante la dinamica, l'uomo, un trentaduenne nigeriano, è rimasto ferito lievemente tanto che ha rifiutato il trasporto all'ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi di legge e accertare il motivo per il quale l'uomo abbia perso il controllo della guida. Effettuato l'alcoltest per verificare l'eventuale stato di ebbrezza del conducente.



Edizioni locali collegate: Prato

