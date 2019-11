16.11.2019 h 08:44 commenti

Caporalato, ondata di patteggiamenti e rinvii a giudizio. Condannati quattro imprenditori e un commercialista

A tre anni dall'inchiesta sullo sfruttamento della manodopera nelle vigne del Chianti che portò all'arresto di undici persone, sono state pronunciate le prime sentenze di condanna. I braccianti reclutati tra i profughi e i clandestini. La pena più pesante al 'caporale': due anni e otto mesi

Profughi e clandestini reclutati a Prato e portati a lavorare per quattro euro l'ora nelle vigne del Chianti di proprietà della famiglia Coli, una tra le più longeve del settore vinicolo toscano. Manodopera africana, pakistana e bengalese a basso costo ingaggiata da caporali pakistani e sfruttata dagli imprenditori di Tavarnelle Val di Pesa. L'inchiesta della procura che nell'autunno del 2016 portò all'arresto di undici persone (diciassette complessivamente gli indagati), accusate a vario titolo di associazione per delinquere e sfruttamento dei lavoratori, è arrivata alle prime condanne. Otto gli imputati che in sede di udienza preliminare hanno scelto il patteggiamento e tra loro i quattro Coli finiti nell'indagine della polizia coordinata dai sostituti Antonio Sangermano (successivamente nominato capo della procura per i minori di Firenze) e Laura Canovai. Un anno e dieci mesi ciascuno per Giacomo e Filippo Coli, un anno e quattro mesi per Giampiero Coli, un anno per Gianluca Coli. I quattro hanno confessato molti degli addebiti mossi dalla procura che, nel corso di questa stessa inchiesta, ha scoperto e contestato anche altri reati tra i quali l'interramento di rifiuti, l'adulterazione del vino e la truffa finalizzata ad ottenere finanziamenti pubblici per interventi di miglioramento dei terreni.

Sul fronte dello sfruttamento della manodopera, la pena più pesante, due anni e otto mesi, è stata per il caporale Tariq Sikander, il pakistano che garantiva insieme ai suoi stretti collaboratori, tutti connazionali, manodopera da sfruttare. Ha patteggiato anche il commercialista Paolo Baldi, condannato a otto mesi di reclusione per aver fornito all'organizzazione la necessaria assistenza contabile. Altri patteggiamenti hanno riguardato ii pakistani che ricevevano ordini da Sikander. La società agricola dei Coli, che è entrata nel procedimento per responsabilità amministrativa, è stata condannata a pagare una sanzione di poco superiore a 18mila euro. Altri due commercialisti sono usciti indenni: uno ha scelto il rito abbreviato ed è stato assolto, l'altro è stato invece prosciolto. Rinviati a giudizio tutti gli altri imputati e tra questi anche tre italiani che devono rispondere del reato di intralcio alla giustizia per aver esercitato pressioni sul caporale Sikander allo scopo di convincerlo a non collaborare con i magistrati.

Decine i profughi che ogni giorno, all'alba, si radunavano nel luogo indicato dai pakistani che via via sceglievano chi far lavorare nei vigneti del Chianti: questo documentarono le immagini girate di nascosto dalla polizia e dalla guardia di finanza. La manodopera veniva portata a Tavarnelle Val di Pesa e la sera riaccompagnata a Prato. Tra gli operai sfruttati anche diversi richiedenti asilo ospitati nel centro di accoglienza Santa Caterina.

Tra le vigne finite nel mirino degli investigatori anche alcune di proprietà di Sting ma all'epoca dei fatti già da tempo passate nella piena disponibilità dei Coli. La rockstar, che non è mai stata indagata né coinvolta marginalmente nell'inchiesta, si presentò in procura dichiarandosi del tutto estranea alla vicenda.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus