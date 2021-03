10.03.2021 h 18:28 commenti

Caporalato e sfruttamento lavorativo, Biffoni chiede al governo la sperimentazione su Prato

La richiesta presentata al Viminale al tavolo di lavoro per la lotta all'illegalità dove il sindaco era invitato come delegato Anci Immigrazione. Chiesto ai ministri Lamorgese e Orlando di valorizzare il lavoro già fatto con la convenzione Comune di Prato e Procura

Si sta concretizzando il modello sperimentale per la lotta al caporalato e allo sfruttamento lavorativo messo in atto da Anci, ministero dell'Interno e ministero del Lavoro, in particolare per i lavori stagionali, così come proposto da Coldiretti e Agromafie. Un'iniziativa avviata oltre un anno fa e che martedì 9 marzo ha visto al centro del tavolo di lavoro al Viminale la sperimentazione di progetti specifici per far uscire dall'illegalità i migranti senza permesso utilizzati come manodopera a basso costo nei campi.

E' in questo contesto che il sindaco Matteo Biffoni, presente come delegato Anci Immigrazione, ha chiesto ai ministri Lamorgese e Orlando di estendere questo intervento anche a Prato, dove già la Procura sta facendo uno sforzo importante di contrasto allo sfruttamento lavorativo e dove è in atto una convenzione e una collaborazione fattiva tra Comune di Prato e Procura della Repubblica nella lotta allo sfruttamento lavorativo, in collegamento continuo tra gli uffici del Servizio Immigrazione e tutti gli altri enti coinvolti, incluse le parti sociali.

A Prato con l'emersione di casi di sfruttamento lavorativo le vittime vengono informate sulle possibilità offerte dalla legge circa i percorsi di inclusione e tutela sociale disponibili, prima fra tutte quella di essere inseriti in progetti di accoglienza di cui il Comune di Prato è titolare come il Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione) e il progetto antitratta della Regione Toscana denominato Satis. Un’occasione che mira a prevenire la ricaduta dei lavoratori in nuovi circuiti illegali. L'ingresso nei progetti offrirebbe loro infatti un percorso che prevede, oltre all'accoglienza, servizi volti all'acquisizione e al rafforzamento di competenze linguistiche e professionali per un positivo reinserimento nel mercato del lavoro. Con una sperimentazione di livello nazionale si potrebbe fare un passo ulteriore con un coordinamento più ampio con tutti gli enti e percorsi specifici per far uscire dall'illegalità i lavoratori sfruttati.

"I diritti dei lavoratori e la lotta all'illegalità sono un tema centrale nel lavoro del Comune e la Procura sta facendo un lavoro formidabile per il quale anche ieri il ministro Lamorgese ha espresso vivo apprezzamento - sottolinea il sindaco Matteo Biffoni -. Per questo mi sono sentito in dovere di suggerire l'estensione del modello sperimentale per i lavoratori agricoli anche in altri ambiti: a Prato siamo pronti per farlo".