16.07.2020 h 11:29 commenti

Caporalato: blitz dei carabinieri, 11 misure cautelari e beni sequestrati per mezzo milione di euro

Sei persone in carcere, una ai domiciliari e quattro obblighi di dimora emesse dal gip di Firenze e eseguite anche dal Comando provinciale pratese. Lavoratori controllati con un sistema di geolocalizzazione

Guarda il video dell'operazione con le intercettazioni

Consegnavano volantini pubblicitari per 13 ore al giorno a una paga di 2,5 euro l'ora, ed erano pure controllati attraverso sistemi di geolocalizzazione che tracciavano i loro spostamenti, i lavoratori, per lo più africani (circa 80), il cui sfruttamento è stato scoperto nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro che oggi ha portato all'esecuzione di 11 misure cautelari personali a Firenze, Prato e Pistoia.

I caporali, di origine pakistana, li arruolavano tramite una rete di reclutatori presenti come ospiti anche nei Cas. Tra i destinatari delle misure, un ospite del Cas di Campi Bisenzio (Firenze), uno della struttura della Caritas a Sesto Fiorentino (Firenze), e due ospitati presso Sprar di Scandicci e Campi Bisenzio. Eseguito anche un sequestro preventivo della procura di beni mobili e immobili appartenenti a tre società indagate, tutte dedite alla pubblicità di beni e servizi, con sedi a Prato e Massa Carrara. Tra i beni sequestrati, sette furgoni per il trasporto dei volantini, conti correnti e carte di credito, per un valore di circa 500mila euro.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus