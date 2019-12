27.12.2019 h 16:32 commenti

Capodanno in città, ecco come dare il benvenuto al 2020 tra musica, allegria e tradizione

Per la notte più lunga dell'anno gli appuntamenti in centro sono tre: piazza San Francesco con gli ex Otago, Camerata al Politeama e set cinematografici nei locali del centro.

Musica per tutte le età e per tutti i gusti. A San Silvestro come per il 1° gennaio. Il programma organizzato dal Comune di Prato per salutare il 2019 e dare il benvenuto al nuovo anno, mischia tradizione e innovazione, piazza e teatri e ha come cuore pulsante il centro storico.

La notte più lunga dell'anno inizia alle 22.30 con tre appuntamenti: una piazza, un teatro ed un enorme set cinematografico all'aperto nel nome del travestimento.

Cominciamo proprio da quest'ultimo evento, il Capodanno Movie&Live Music direzione artistica di Alessandro Rubino: il cinema e la musica saranno i protagonisti di una grande festa di benvenuto al 2020 grazie ai locali aderenti: Camelot 3.0, Ozne, Locanda del Terzo Tempo, Le Barrique, Fitz Gin, Kaldi’s Kaffè, Gradisca 1973, Bartat, Pinchos, Caffè 21, Wallace, To Wine, Tommi Ridammi un Bacino, Wired e molti altri. Ciascuno sarà contraddistinto da un film che ha fatto la storia del cinema: dagli anni 80 dei Blues Brothers al futuro dei Man in black, dalla provincia toscana del Ciclone al paese delle meraviglie di Alice. E' gradito vestirsi a tema per trasformare il centro in un grande set cinematografico. Sono previsti premi Oscar per i partecipanti e gli organizzatori più originali. I vincitori saranno proclamati il 6 gennaio.

Per chi ama la musica classica al Politeama torna il concerto di San Silvestro della Camerata strumentale “Città di Prato”. Il titolo è “Sinfonie di Capodanno”, diretto da Francesco Pasqualetti con il tenore Diego Godoy. In coproduzione con il Teatro Verdi di Pisa e con l’orchestra Archè, saranno proposti i grandi classici della tradizione viennese, introdotti da alcune tra le più belle Ouverture d’opera, affiancate da arie per tenore indimenticabili e senza tempo. (I biglietti sono in vendita al Politeama. 20 euro in platea e 15 in galleria comprensivi di spumante e dolce per il brindisi di mezzanotte).

Non è Capodanno senza il tradizionale concerto gratuito in piazza. A Prato quella di San Francesco con gli Ex-Otago, la band rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo che ha appassionato tutti con il disco Corochinato. Il live del 31 dicembre sarà una grande festa dove saranno proposti i grandi classici della band, dalle hit più ballerine come Tutto bene e Cinghiali incazzati ai successi più romantici come Solo una canzone o Questa notte.

L'opening act è affidato alla band pratese, una nuova forma di canzone teatro, una band che affronta in modo proprio la canzone d'autore italiana, rendendola sperimentale.

Il pomeriggio del 1 gennaio sono due i concerti da non perdere con inizio alle 17. Il primo è ospitato al teatro Metastasio, Darnell Moore & The Gospel Chorale, preceduti da The Gospel Fire Choir insieme ai bambini del Little Big Gospel Choir, diretti da Patrizia Calussi (Ingresso: 15 euro, ridotto 13 euro, soci Unicoop Firenze 12 euro); il secondo è nell'atrio della stazione centrale e per il sedicesimo anno consecutivo vede protagonista l’Orchestra Chiti. Sarà un pomeriggio in musica offerto a viaggiatori e in generali ai pratesi. Il repertorio è molto vario: brani tradizionali natalizi, jazz, swing e famosissimi pezzi di musica leggera nazionale e internazionale.