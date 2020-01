01.01.2020 h 11:59 commenti

Capodanno dietro le sbarre per due latitanti per droga, rintracciati e arrestati dai carabinieri

L'operazione è scattata nel giorno di San Silvestro: entrambi erano colpiti da ordinanze di custodia cautelare ma fino a ieri erano riusciti a sfuggire alla cattura

Hanno salutato l'arrivo del 2020 da una cella del carcere della Dogaia, dove erano stati portati nel pomeriggio di ieri 31 dicembre. Si tratta di due ricercati, rintracciati ed arrestati, a conclusione di una laboriosa attività di ricerca, dai carabinieri della Sezione Radiomobile. In manette sono finiti due pregiudicati: un italiano 31enne ed un cittadino libico 20enne.

Si tratta, spiegano gli inquirenti, di due spacciatori di sostanze stupefacenti che più volte sono finiti nel mirino dei carabinieri. Entrambi risultavano destinatari di provvedimenti cautelari restrittivi della libertà personale emessi dalla Procura di Prato. La difficoltà del loro rintraccio è derivata dal fatto che entrambi sono senza fissa dimora e più in particolare per quanto riguarda l’italiano 31enne, che da una ricostruzione degli uomini dell’Arma è risultato come negli ultimi tempi avesse più volte cambiato luogo di rifugio proprio per sottrarsi alla cattura.



