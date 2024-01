02.01.2024 h 15:35 commenti

Capodanno all'insegna della cultura, in 3mila visitano i musei cittadini. Piazze piene per la notte di San Silvestro

Piace anche l'idea del "31dicembre diffuso" in centro storico che ha coinvolto sette luoghi. Incidente nella notte in via san Giorgio, rintracciato il conducente che non si è fermato a prestare soccorso. In tanti alla stazione per il concerto del primo gennaio dell'Orchestra Chiti



Tutto esaurito anche al Politeama, con il tradizionale concerto di fine anno della Camerata Strumentale , quest'anno diretto dal maestro Claudio Novati, insieme all’Orchestra Arché in un programma che tra Fate, Sirene, Villi e Pipistrelli esplora la magia dell’Operetta tra Parigi e Vienna. E l'anno nuovo si è aperto all'insegna della cultura con oltre 3mila persone che hanno visitato i musei della rete musei Pratesi, che oltre ad essere aperti hanno aderito all' iniziativa del biglietto a 1 euro.

E nel pomeriggio ancora musica, con il concerto dell'Orchestra Chiti che ha dato il benvenuto non solo ai tanti pratesi che si sono ritrovati alla Stazione Centrale, ma anche ai viaggiatori in arrivo.



L'ultimo giorno del 2023 ha visto impegnati 14 agenti del comando della Municipale, oltre alla consueta pattuglia dedicata al rilievo dei sinistri stradali.

Dieci operatori sono stati assegnati a compiti di sorveglianza delle vie cittadine per far rispettare i divieti adottati dalla ordinanza , che impedivano l'ingresso nelle piazze con contenitori in vetro o con sostanze spray urticanti. Altri quattro sono stati assegnati ai controlli Tutto si è svolto senza tensioni, salvo alcune segnalazioni giunte agli operatori per qualche lancio di petardi troppo a ridosso di un evento musicale. "L'unico momento di preoccupazione - spiega il comandante Marco Maccioni - è poco prima della mezzanotte quando una pattuglia è stata allertata per un sinistro con fuga in via San Giorgio: fortunatamente l'incidente non ha avuto conseguenze gravi. Il proprietario e il conducente sono stati identificati e rintracciati: ad ora sono in corso indagini per accertare le rispettive responsabilità".