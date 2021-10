27.10.2021 h 10:23 commenti

Capi in acrilico spacciati per "cashmere" e "seta": maxisequestro della Finanza a Prato

I controlli sono partiti da Torino dove in un negozio sono stati trovati maglioni e sciarpe con le false indicazioni. Trovate anche 10mila mascherine filtranti con il marchio contraffatto, riportanti false certificazioni di conformità e prive del più elementare sistema filtrante

Migliaia di capi di abbigliamento e accessori falsamente etichettati in seta e cashmere sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Torino in un pronto moda di Prato, gestito da un cittadino cinese.

L'indagine ha preso le mosse da un sequestro, effettuato nelle settimane scorse, in un negozio nel quartiere di Porta Palazzo del capoluogo piemontese. I finanzieri hanno trovato maglioni e sciarpe falsamente marchiate “seta” o “cashmere” che, all’esito delle analisi scientifiche effettuate dal Laboratorio Chimico del Cnr di Biella, sono risultati composti da materiale acrilico.

Le successive indagini hanno consentito di risalire a tutte le fasi della filiera degli approvvigionamenti e di individuare, nel pratese, un importante punto di distribuzione, dove sono stati rinvenuti migliaia di articoli di maglieria e di abbigliamento falsamente venduti come capi di pregio. Tutta la merce è stata sottoposta a sequestro: oltre alle false indicazioni circa la loro effettiva composizione, venivano spacciati come di origine italiana, nonostante fossero importati dalla Cina.

Nel corso delle operazioni sono state trovate, tra gli scaffali e all’interno di un container adattato a magazzino, oltre 10.000 mascherine filtranti, illecitamente “griffate” con il marchio Louis Vuitton e Gucci, riportanti false certificazioni di conformità e prive del più elementare sistema filtrante.

L’imprenditore è stato, così, denunciato per i reati di frode in commercio, contraffazione marchi, falsità in certificazione e ricettazione.