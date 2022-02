23.02.2022 h 11:16 commenti

Caparre a nero anche per gli appartamenti, il fenomeno della 'buona entrata' non si limita ai capannoni

Tra 10 e 12mila euro l'ammontare della 'buona entrata' prima di firmare il contratto di affitto di un appartamento. Il 'pedaggio' sarebbe stato instaurato dopo la tragedia della confezione Teresa Moda nel cui incendio morirono sette operai cinesi. Le successive decisioni politiche di eliminare i dormitori dai capannoni hanno creato un'enorme fame di case

nadia tarantino

Il sistema della 'buona entrata', la somma di denaro contante e a nero che gli imprenditori cinesi sarebbero costretti a pagare per garantirsi l'affitto di un capannone nel Macrolotto 1 (come dimostra l'inchiesta aperta dalla procura sulla scorta della denuncia di un inquilino sfrattato che dice di aver versato 400mila euro), riguarderebbe anche il mercato delle locazioni immobiliari. Tra 10mila e 12mila euro l'ammontare della 'buona entrata', ovviamente in contanti e senza tracciamento. Soldi a fondo perduto, necessari – secondo quanto dicono i cinesi – a poter firmare il contratto di affitto.Il meccanismo del 'pedaggio' si sarebbe instaurato dopo la tragedia della confezione Teresa Moda nel cui incendio, il primo dicembre 2013, morirono sette operai cinesi. La decisione politica che ne scaturì di eliminare i dormitori dalle fabbriche, ha di fatto creato una fame di case su cui i proprietari, sul modello di quanto già in uso nella zona produttiva, avrebbero imposto il pagamento della 'buona entrata'.E se il listino della 'buona entrata', a differenza di quanto avviene nel Macrolotto 1, non fa distinzioni tra una zona e l'altra, i cinesi hanno le loro preferenze. Saturo il Macrolotto 0, trasformato negli anni in un vero e proprio pezzo di Cina con strade che, grazie alla loro conformazione urbanistica, sempre più somigliano agli hutong di Pechino; qui la caccia alla casa in affitto è uno degli sport più in voga tra i cinesi, soprattutto di prima generazione. La rimozione dei dormitori ha fatto in modo che si riempissero velocemente di cinesi altre zone della città, specie quelle a ridosso dell'area produttiva. Il messaggio che per lavorare serve il capannone e per dormire e mangiare serve l'abitazione, è stato ormai assorbito. Una necessità che avrebbe dato vita ad un altro fiume di denaro a nero su cui il faro è acceso nonostante, ad oggi, non risultino denunce come quella presentata dall'imprenditore che dice di aver versato 400mila euro per garantirsi l'affitto di un capannone in via Toscana. Una denuncia alla quale, peraltro, se ne sarebbe aggiunta una seconda negli ultimi giorni.