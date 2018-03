17.03.2018 h 16:30 commenti

Capannone industriale trasformato in night club abusivo, trovata anche ketamina pronta all'uso

Droga, alcol musica ad alto volume trovati in un immobile gestito da un'impresa cinese organizzatrice di eventi. Identificate 80 persone, il gestore multato con 9 mila euro e l'immobile sequestrato

Droga, alcol e musica ad alto volume in un capannone artigianale nella zona Ovest della città trasformato in night club abusivo con attività di intrattenimento e somministrazione. L'immobile, affittato ad un' impresa organizzatrice di eventi gestita da un imprenditore cinese, alle 22,30 di venerdì sera 16 marzo era già pieno di gente: gli agenti di Piazza Macelli hanno trovato all'interno una ottantina di persone distribuite nei diversi privé, lussuosamente arredati e tutti dotati di servizio igienico riservato. Tante bottiglie di alcol, tanto fumo e musica a tutto volume.Non solo: Akron e Devil, cani antidroga della Unità Cinofila della Polizia Municipale, hanno fiutato Ketamina pronta all'uso distribuita in piccoli cumuli poggiati sulle cornici dei rivestimenti dei bagni. Rinvenuta anche droga miscelata con eroina, MDMA, ketamina, metamfetamina e amfetamina sotto forma di pasticche rosa infilate nelle imbottiture dei divani e marijuama da fumare nascosta sotto i mobili.Le operazioni si sono protratte fino alle prime luci dell'alba per la notevole quantità di persone da identificare e la vastità del locale che copre una superficie di circa 700 metri quadrati. L'operazione, eseguita su delega della Procura della Repubblica, si è conclusa con il sequestro penale dell'immobile ed il sequestro probatorio della sostanza stupefacente. Il gestore è stato multato con 9 mila euro a diverse sanzioni amministrative per la violazione delle norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza in materia di intrattenimento e spettacolo, mancata osservanza del divieto di fumo, mancanza di valutazione di impatto acustico per l'utilizzo di impianti di diffusione sonora e attività di deposito, produzione preparazione e trasformazione di alimenti senza registrazione sanitaria.