29.10.2021 h 13:57 commenti

Cap riparte dall'officina e dal turismo, ma non abbandona il sogno del trasporto pubblico

Cento tra soci e dipendenti hanno deciso di restare all'interno della cooperativa, settanta solo nella struttura di via del Lazzeretto che si occuperà della manutenzione dei mezzi di Autolinee Toscane e garantirà il servizio full service per 600 bus

La Cap punta sulla resilienza dell'officina meccanica e del settore turismo, ma non abbandona il sogno di poter continuerà a gestire, anche se in subappalto a partire dal 2023, una parte del trasporto pratese.

Cento fra soci e dipendenti, su un totale di 500, hanno deciso di restare mentre altri 200 soci per ora andranno a lavorare da Autolinee Toscane, ma hanno firmato una lettera chiedendo, qualora ci sia le condizioni, di tornare a lavorare all' interno della cooperativa. Opzione possibile, visto che si può continuare a rimanere soci e ad avere un altro datore di lavoro se è stata persa una gara d'appalto. " Cap c'è e continuerà ad esistere - ha spiegato il presidente Federico Toscano- manteniamo la nostra sede in piazza del Duomo, al primo piano con un contratto di affitto che speriamo poi di trasformare in un riacquisto, e partiamo con l'accordo di essere i manutentori dei mezzi di Autolinee Toscane e continueremo a manutenere in full service 600 bus, e a offrire servizi di vendita ricambio e magazzino di pezzi, continuiamo a rimanere i referenti a livello nazionale". L'officina, lo stabile è Autolinee mentre strumenti e organico di Cap, è anche propriettata verso il futuro con la specializzazione della trasformazione dei mezzi da benzina a elettrico il primo potrebbe essere la Lam, probabilmente alal struttura di via del lazzeretto verranno anche affidata la riconversione dei mezzi Ataf. quaranta sono i soci che continuano a lavorarci e trenta i dipendenti.

L'altro core business è il turismo, i dieci dipendenti sono rimasti in via Livi e hanno ricominciato a proporre pacchetti e attività: tra luglio e agosto sono 75 i viaggi di gruppo organizzati e 60 fra settembre e ottobre. E' stato anche riaperto l'Hotel Raffaello a Firenze, e rimessi in strada parte dei 30 autobus gran turismo. "Stiamo pensando anche a una riorganizzazione del personale visto che prima gli autisti lavorano sia sul Tpl sia sul Gran turiamo, mentre per quanto riguarda i bus una piccola parte, in accordo con autolinee, vengono utilizzati per le corse scolastiche in modalità Covid. "E' stata anche mantenuta la convenzione con il Comune di prato per la gestione degli scuolabus.

Il trasporto resta quindi la parte marginale dell' attività ma si lavora per aumentare le quote. "Fino al 2023 - continua Toscano - non è prevista la concessione di servizi in subappalto, ma fra due anni si riapre la partita con un contratto di 9 anni più due e abbiamo buone possibilità, se così fosse potremmo anche accogliere la richieste dei duecento soci che hanno chiesto di poter rientrare".

Per quanto riguarda l'attività immobiliare il complesso Borgo il Romito è stato quasi del tutto venduto, mancano pochi appartamenti, poi si procederà alla riqualificazione della vecchia sede dell'officina Cap.