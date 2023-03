15.03.2023 h 15:02 commenti

Cap compie 78 anni e guarda al futuro: "Presto torneremo a occuparci di trasporto pubblico in città"

La cooperativa di trasporto ha rafforzato la sua collaborazione con l'attuale gestore Tpl e da novembre potrebbe siglare il rientro sul territorio attraverso il subappalto

(e.b.)

Oltre settantasei anni su settantotto di vita a occuparsi di trasporto pubblico locale sono troppi per riuscire a stare senza e così Cap scalda i motori per un ritorno di slancio nel settore. Da inizio anno infatti, ha in subappalto da Autolinee toscane la linea fiorentina 33 ma il vero obiettivo è occuparsi della zona pratese, cuore pulsante della sua storia. E' qui infatti, che il 15 marzo 1945, esattamente 78 anni fa, è nata l'avventura della cooperativa di trasporto che, nonostante il recente tzunami della gara del trasporto pubblico locale che l'ha vista sconfitta, è ancora in piedi, gode di buona salute epunta a rafforzare la sua collaborazione con l'attuale gestore che si avvale di Cap anche per la manutenzione degli autobus usati nel pratese e in altri sei bacini provinciali toscani e per il servizio scuolabus del Comune di Prato. Il punto sulle prospettive future è stato fatto oggi proprio in occasione del 78esimo compleanno dell'azienda. Il “ritorno a casa” potrebbe essere realtà già nel 2024 perché è dal novembre del 2023 che decadrà il divieto di subappalto in base alla gara regionale (la linea 33 fa parte dei chilometri aggiuntivi extra gara). “Il fatto che si abbia in affidamento già la linea 33 e altri servizi è sicuramente di buon auspicio per il futuro – afferma il presidente di Cap, Federico Toscano – Una bella notizia per la città e che interessa anche tanti nostri soci che lavorano in Autolinee toscane e che sono rimasti soci proprio con l'intento, un giorno, di poter tornare a lavorare per la propria azienda. Noi contiamo di poter prepararci all'evento già dall'autunno”.I soci Cap infatti sono 146 di cui 46 anche lavoratori, Cap punta a far tornare progressivamente in azienda anche gli altri 100 che al momento sono alle dirette dipendenze di Autolinee toscane. Lo hanno fatto in dieci nel corso del 2022 grazie alla ripresa del settore turistico e alle nuove intese con Autolinee toscane. I mezzi sono 46 di cui 13 scuolabus e 33 Gran turismo. Ad aprile sarà aperta una nuova agenzia Capviaggi in viale Guidoni a Firenze ed è in fase organizzativa un grande convegno nazionale dedicato alla manutenzione dei mezzi in occasione del decimo anniversario di attivazione di questo servizio.