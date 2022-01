04.01.2022 h 18:28 commenti

Caos tamponi, quarantene e tracciamento: la Regione corre ai ripari per ridurre i disagi

Già domani partiranno 64mila sms a positivi toscani (non ancora tracciati) per velocizzare le procedure di uscita dall’isolamento e automatizzare il tracciamento. Giani al governo: "Niente stop al green pass per i contagiati vaccinati"

Il numero record di contagi di questi giorni ha mandato in tilt il già precario sistema di tracciamento dei casi Covid e dei loro contatti. Lo stanno sperimentando sulla loro pelle centinaia di cittadini pratesi, alle prese non solo con l'infezione da Covid o con la quarantena ma anche con la burocrazia che non riesce a stare al passo del boom di positività. Ecco, quindi, che la Regione corre ai ripari, soprattutto per andare incontro a chi non riesce a far partire il periodo di quarantena oppure non trova posto per un tampone che sancisca la fine dell'isolamento o, perfino, seppur guarito si trovi sempre con un green pass bloccato.

La ricetta illustrata dalla Regione prevede la semplificazione nella gestione di ingressi e uscite dall’isolamento in seguito a contagio, l'aumento dei tamponi antigenici rapidi e dei test molecolari (fino a 50mila al giorno) offerti gratuitamente dal sistema pubblico alle persone con prescrizione medica; il potenziamento degli hub aziendali per la somministrazione delle terze dosi; l'incremento delle strutture intermedie di cura per allentare la pressione sugli ospedali; l'aumento dello smart working nella pubblica amministrazione almeno fino al 31 gennaio, per contrastare la diffusione del virus.

Già da domani, mercoledì 5 gennaio, circa 64mila positivi toscani (non ancora tracciati) riceveranno un sms contenente un link cui collegarsi, per comunicare il proprio stato di salute, rispondendo a 4 domande. La fine dell’isolamento sarà poi comunicata in automatico tramite email.

Per prenotare il tampone, invece, basterà inserire il codice di riferimento della prescrizione medica sul portale “prenota tampone” e automaticamente il sistema indicherà le opzioni di prenotazione, a seconda che il cittadino sia sintomatico o asintomatico.

Per velocizzare al massimo l’esecuzione del tampone antigenico saranno messi a disposizione più canali: farmacie con percorsi preferenziali riservati alle persone con prescrizione medica; ambulatori del proprio medico o pediatra di famiglia; sedi del volontariato accreditato.

A breve sarà emanata un’ordinanza, per disciplinare la semplificazione della fine dell’isolamento e del tracciamento, e per potenziare l’offerta dei tamponi.

"Chiederò ai rappresentanti del governo - dice il presidente della Regione Eugenio Giani - di mantenere il green pass ai positivi già vaccinati, almeno in questi giorni di emergenza, evitando così altre complicazioni e disagi, e di riattivare tutto il meccanismo quando ritorneremo a regime”.