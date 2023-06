23.06.2023 h 08:40 commenti

Caos sull'autobus, giovane senza biglietto strattona il controllore sotto gli occhi di una ventina di passeggeri

E' successo sul bus 1+, nel tratto tra Porta Frascati e il Castello dell'Imperatore. Il ragazzo ha anche cercato di azionare il freno di emergenza

Prima ha cercato di azionare il freno di emergenza, poi ha strattonato un controllore facendolo finire contro il corrimano, infine è riuscito a scendere e a dileguarsi. E' il riassunto dei minuti di follia di un giovane, sprovvisto del biglietto, che intorno alle 19 di ieri, giovedì 22 giugno, ha creato grande scompiglio sull'autobus 1+ (la vecchia Lam blu) di Autolinee Toscane, su cui viaggiava una ventina di passeggeri. I controllori sono saliti nei pressi di Porta Frascati e hanno subito notato il grande nervosismo del giovane che si è alzato e immediatamente si è diretto al freno di emergenza, azionandolo; l'intervento immediato dei verificatori ha evitato che il mezzo inchiodasse con conseguenze per le persone a bordo. Ne è scaturito un parapiglia e ad avere la peggio è stato uno dei controllori che è stato spintonato dal ragazzo che poi, alla fermata di via del Ceppo Vecchio è sceso ed è fuggito, inseguito dall'altro verificatore. Per rallentare la corsa del verificatore e far perdere le proprie tracce, il giovane ha lanciato alcuni oggetti. Sono state subito avvertite le forze dell'ordine a cui è stata consegnata una precisa descrizione del passeggero.



