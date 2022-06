24.06.2022 h 14:40 commenti

Caos rinnovi permessi Ztl, Ztc e contrassegni invalidi, slittano le scadenze

A pochi giorni dalla data del 29 giugno ancora in tanti non sono riusciti a rinnovare e Consiag Servizi Comuni rischiava di non riuscire a fare fronte alle richieste

E' stata prorogata la scadenza dei permessi per accedere a Ztl e Ztc e per i contrassegni invalidi, scadenza inizialmente fissata per il 29 giugno. Lo ha deciso il Comune su richiesta del gestore Consiag Servizi Comuni a causa del numero ancora elevato di permessi da rinnovare a pochi giorni dal termine che era stato fissato a livello governativo. La proroga causa Covid dei rinnovi negli ultimi due anni ha infatti creato un vero e proprio ingorgo, con tantissimi cittadini che si sono trovati tutti insieme di fronte alla necessità di rinnovare il permesso senza che gli uffici preposti riuscissero a farvi fronte. Problemi ci sono stati anche con le comunicazioni inviate via sms.

Il rinnovo dei permessi mancanti avverrà adesso in modo scaglionato per evitare un eccessivo concentramento delle pratiche e per ripristinare la distribuzione temporale delle scadenze. La validità del nuovo permesso sarà quindi a decorrenza dalla data di emissione.

In dettaglio, il rinnovo dei permessi viene scaglionato in tre fasi sulla base della categoria: per i permessi delle categorie che accedono alla Ztl A mediante il passaggio sotto i varchi elettronici, il termine ultimo per la presentazione delle richieste di rinnovo è fissato il 10 agosto; per i permessi delle rimanenti categorie economiche che non passano sotto i varchi elettronici della Ztl, il termine ultimo per la presentazione delle richieste di rinnovo è fissato il 10 settembre; per i permessi di tutte le restanti categorie il termine ultimo per la presentazione delle richieste di rinnovo è fissato il 10 ottobre.

L'elenco dettagliato delle categorie e delle relative scadenze per la presentazione delle richieste di rinnovo è disponibile sul sito internet di Consiag Servizi Comuni e del Comune di Prato. La data ultima individuata dalla proroga è quella del 30 novembre 2022.

In caso di ritardo nella presentazione delle richieste di rinnovo, la domanda sarà comunque presa in carico ma non potrà essere garantito il rilascio del nuovo contrassegno entro la nuova e definitiva scadenza del 30 novembre. Il nuovo termine è definitivo, quindi per evitare sanzioni i permessi dovranno essere rinnovati entro e non oltre tale data. In caso contrario, scatterà la multa ad ogni passaggio sotto i varchi elettronici e per ogni sosta non autorizzata, con le sanzioni elevate che non potranno essere cancellate.

La proroga di validità fino al 29 giugno, e quindi la nuova scadenza al 30 novembre, riguarda soltanto i permessi scaduti entro la data del 31 marzo 2022. Tutti i permessi la cui scadenza è dal 1° aprile 2022 compreso in poi devono essere rinnovati secondo le normali scadenze e con le stesse modalità.