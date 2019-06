02.06.2019 h 12:47 commenti

Caos nel centrodestra, salta l'apparentamento per il ballottaggio. Garnier rifà i conti e si rimangia l'accordo

Dopo l'annuncio ufficiale dei giorni scorsi, è tornato tutto in discussione quando la candidata civica ha scoperto che in caso di sconfitta da "apparentata" avrebbe perso il seggio. Spada: "O tutti apparentati o tutti appoggio esterno". Rabbia di Milone e Paradiso

Nessun apparentamento ma solo appoggi esterni, con il corollario di polemiche e di musi lunghi in casa centrodestra.

All’ultimo minuto sono saltati gli accordi con gli alleati e sulla scheda elettorale del ballottaggio, domenica 9 giugno, accanto al nome del candidato del centrodestra Daniele Spada non compariranno i simboli dei civici Marilena Garnier e Aldo Milone e della Lega Toscana di Emilio Paradiso. A scombinare i piani è stato il ripensamento di Garnier che ha rinunciato ad entrare nella coalizione, dopo aver annunciato nei giorni scorsi l'accordo come ormai cosa fatta, con tanto di conferenza stampa ufficiale.

Una scelta, questa, che ha finito per convincere Spada a fare a meno di tutti gli apparentamenti e a contare solo sugli accordi politici, vale a dire sul contributo esterno. La rinuncia di Marilena Garnier sarebbe stata dettata dal complicato calcolo matematico che sta alla base della ripartizione dei seggi in Consiglio comunale e che hanno messo la civica, con il suo 4,26 per cento ottenuto al primo turno delle amministrative, davanti ad uno scenario paradossale: apparentarsi avrebbe significato per lei perdere il seggio - ora sicuro - in caso di sconfitta del centrodestra. In pratica la scelta è stata tra l’uovo oggi o la gallina domani. In questo modo Garnier è certa di far parte della prossima legislatura indipendentemente che vinca il centrodestra di Daniele Spada o il centrodestra di Matteo Biffoni.

È vero che apparentarsi significa solo adempiere ad una pratica burocratica ma nei fatti produce ripercussioni sul conteggio dei seggi. Senza l’apparentamento, ad esempio, rischia di saltare il seggio per Alessandro Giugni di Forza Italia e di scattare quello per Silvia La Vita del Movimento 5 Stelle. Premi di maggioranza, quozienti e resti portano alla composizione di un Consiglio comunale diverso con o senza apparentamenti.

Rotto il matrimonio ma non il fidanzamento, almeno secondo la versione ufficiale: Spada ha garantito un centrodestra unito e Garnier ha garantito massima collaborazione. Non basta però ad Aldo Milone di Prato libera e sicura la cui unica chance per salire di nuovo in Palazzo comunale era l’accordo formale con il candidato sindaco che in caso di vittoria gli avrebbe dato l’assessorato alla Sicurezza (a Garnier, con Spada sindaco, andrebbe quello all’Ambiente). Peggio va a Emilio Paradiso che con la sua Lega Toscana non ha nessun accordo relativo a incarichi importanti anche se il centrodestra dovesse strappare la fascia tricolore agli avversari.