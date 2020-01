07.01.2020 h 16:32 commenti

Caos Motorizzazione, domani il consiglio comunale straordinario

Convocati tutti i soggetti interessati le criticità derivanti dalla chiusura dell'ufficio di Prato e dalle difficoltà riscontrate dalla gestione delle pratiche in quello di Firenze

E' stato convocato per domani, giovedì 9 gennaio, alle ore 15 il consiglio comunale straordinario sulla Motorizzazione civile. Il consiglio comunale decide così di affrontare con tutti i soggetti interessati le criticità derivanti dalla chiusura dell'ufficio di motorizzazione a Prato e le difficoltà riscontrate dalla gestione delle pratiche in quello di Firenze, in sofferenza rispetto alla mole di lavoro che si trova ad affrontare. La richiesta di convocazione di un Consiglio straordinario era stata fatta a novembre con un documento che aveva come primo firmatario il capogruppo di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno ed era stato sottoscritto anche da Lega, Lista Garnier e Lista Spada. "L’accorpamento alla motorizzazione di Firenze - spiega Belgiorno - è stato un madornale errore che i pratesi ancor oggi stanno pagando. Basti pensare che la media di tempo per prendere una patente a Prato è passata a 6-7 mesi rispetto ai 3 di Pistoia. Non possiamo aver un disservizio, tra l’altro a pagamento, che costringe i nostri ragazzi e adulti a rivolgersi per questo servizio in altre città".

Nel corso degli ultimi anni il sindaco Matteo Biffoni ha incontrato più volte i rappresentanti delle autoscuole pratesi per condividere le necessità per il territorio soprattutto legate ai lunghi tempi di attesa per poter sostenere l'esame di guida. Il sindaco ha scritto più volte sia alla Motorizzazione di Roma sia al Ministero delle Infrastrutture e trasporti perchè ponesse l'attenzione sulle problematiche dovute all'assenza degli uffici della Motorizzazione civile in città e alle difficoltà che questo comporta. Basti pensare che nel corso del 2018 su 5.009 esami di guida richiesti ne sono stati concessi soltanto 3.417, quindi soltanto il 68 per cento.

Al Consiglio comunale straordinario sono stati invitati a partecipare il direttore della Motorizzazione Civile di Firenze, il presidente dell'Automobile club di Prato, il Consorzio pratese autoscuole, i rappresentanti delle categorie economiche e dei consumatori, i sindaci dei comuni dell'area pratese e le organizzazioni sindacali.