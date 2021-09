01.09.2021 h 15:32 commenti

Caos hub vaccinali, l'Asl corre ai ripari: senza prenotazione solo al Pellegrinaio

Dopo le file dei giorni scorsi è stata decisa una nuova modalità. Si stima che in città siano tra 10mila e 15mila gli stranieri interessati alla vaccinazione libera. Le associazioni cinesi collaboreranno alla gestione dei flussi

Non è un caso che già oggi, la situazione sia migliorata rispetto ai giorni precedenti.

Si calcola che gli stranieri interessati alla vaccinazione libera in ambito provinciale siano 15mila di cui 10mila cinesi. Quindi la pressione sul centro vaccinale dovrebbe piano piano sgonfiarsi nel corso delle prossime due-tre settimane.

La corsa alla vaccinazione della popolazione straniera, cinese in particolare, è considerata un fatto positivo perché permette di aumentare la copertura vaccinale complessiva arrivando anche in ambiti residenziali e lavorativi contrassegnati da sovraffollamento e abitudini igieniche non corrette. Contesti che anche recentemente hanno provocato focolai e quindi un aumento dei contagi portando la provincia pratese ai primi posti in Italia per incidenza di casi Covid sul totale della popolazione.

Da domani 2 settembre le vaccinazioni senza appuntamento saranno dirottate tutte al centro vaccinale del Pellegrinaio novo. È la decisione presa stamani, 1 settembre, dall’Asl Toscana centro per governare il maxi afflusso di persone, soprattutto stranieri, registrato sin dal primo giorno di apertura libera, lunedì scorso, sia al Pellegrinaio che al Creaf rallentando notevolmente l’attività programmata. Caos che ieri aveva provocato anche il duro intervento del sindaco Matteo Biffoni. Parallelamente al dirottamento dei cosiddetti “open” sul Pellegrinaio, saranno bloccate le prenotazioni su questo centro vaccinale. Attenzione: sono salvi gli appuntamenti già presi. Lo stop riguarda solo i nuovi che saranno fissati all’hub del Creaf. La convivenza tra chi ha l’appuntamento e gli open, sarà gestita dimensionando il totale delle dosi disponibili sulla base di quelle già prenotate fino a un massimo di 700 dosi al giorno. Domani ad esempio i prenotati sono 500, per cui gli open saranno al massimo 200. Venerdì la quota dei prenotati scenderà a 300 e di conseguenza salirà quella destinata all’ingresso libero. Le associazioni cinesi, presenti all’incontro di stamani con Comune e Asl, insieme al console, hanno dato la propria disponibilità a indirizzare la comunità nei giorni e negli orari di minor affollamento sulla base dei dati comunicati dall’azienda sanitaria.