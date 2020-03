01.03.2020 h 11:08 commenti

Caos alla Coop, ladro sorpreso a rubare si scaglia con calci e pugni contro quattro dipendenti

Nel parapiglia sono rimasti feriti una addetta alla vigilanza e un caporeparto. I carabinieri hanno poi arrestato un 32enne che non sarebbe nemmeno dovuto essere a Prato visto che aveva ricevuto un foglio di via

Scoperto a rubare alla Coop di via Valentini, si è scagliato con calci e pugni prima contro l'addetta alla sicurezza, poi contro un caporeparto e due dipendenti intervenuti per aiutare la vigilante. E' successo ieri sera, 29 febbraio, ed è stato necessario l'intervento dei carabinieri, che hanno arrestato il ladro violento. Sul posto anche il 118 che ha trasportato al pronto soccorso sia l'addetta alla vigilanza sia il caporeparto del supermercato, rimasti feriti nella colluttazione.

In manette è finito un 32enne romeno accusato di rapina impropria. L’uomo, peraltro gravato da un foglio di via che gli vietava la presenza a Prato, era entrato nel tardo pomeriggio nel supermercato impossessandosi di merce varie (soprattutto prodotti per la pulizia personale) prelevata dagli scaffali di vendita. Dopo averla nascosta negli abiti aveva superato le casse senza pagarla quando un’addetta alla vigilanza, che già seguiva le sue mosse da alcuni minuti, lo ha fermato per poi accompagnarlo negli uffici di direzione.

Quando ha capito che erano stati chiamati i carabinieri il romeno, per guadagnare la fuga, non ha esitato ad aggredire con calci e pugni la stessa vigilante, uno dei capo reparto ed altri due impiegati del supermercato.

Solo il successivo arrivo dei carabinieri è riuscito a placare l’uomo che è stato così arrestato per rapina impropria, ma dovrà rispondere anche del reato di inottemperanza al foglio di via.



