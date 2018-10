16.10.2018 h 12:19 commenti

Cantucci o Biscotti di Prato? Un dilemma da sciogliere

Un racconto tra arte, assaggi e letture in collaborazione con la Libreria Gori e il Museo Bottega Antonio Mattei

Continuano con successo gli appuntamenti del progetto Fila a leggere, programma sulla bibliodiversità in biblioteche e luoghi suggestivi del territorio provinciale coordinato dal Sistema bibliotecario provinciale pratese.

Domani, giovedì 18 ottobre alle ore 17, fra la Libreria Gori e il Biscottificio Mattei in via Ricasoli 26, si terrà un incontro che avrà come tema i cantucci e i biscotti di Prato. Partendo infatti dal libro I cantucci pratesi e gli anicioni (Claudio Martini editore) curato da Nadia Bastogi, l’incontro sarà una golosa occasione per partecipare ad un racconto tra arte, assaggi e letture tra il Biscottificio e la Libreria Gori, vicini di casa, con l’editore Claudio Martini e le autrici Nadia Bastogi e Cinzia Bartolozzi.

Il libro narra per la prima volta la storia dei cantucci: un biscotto dal semplice impasto arricchito dall'anice, cotto in lunghi filoncini e poi staccato a mano e biscottato nel forno. Un prodotto conosciuto fin dal Medioevo, assai diffuso a livello popolare, ma anche sulle tavole dei nobili e dei granduchi Medici, sia per il suo gusto che per le qualità terapeutiche che gli venivano riconosciute. Una storia, quella del cantuccio, ricca di documenti che chiamano in causa personaggi come il Datini, Galileo Galilei, o la regina di Francia Caterina de’ Medici, di testimonianze letterarie che si fregiano dei nomi di Malaparte e D’annunzio, di opere pittoriche che ce lo rappresentano fin dal Cinquecento, quali le bellissime pale dell’Accademia della Crusca, le nature morte con dolci, o il ritratto del canino della Granduchessa Vittoria della Rovere che mangia i biscotti

L'iniziativa fa parte del ciclo Cibo fra arte e mistero, a cura della Libreria Gori, all’interno del progetto Fila a leggere, che prevede incontri con autori e presentazioni di libri di case editrici indipendenti toscane, dove il tema dell’enogastronomia locale si sviluppa attraverso la scoperta di sapori tradizionali avvolti dal mistero o immersi nell’affascinante patrimonio artistico e paesaggistico.



Edizioni locali collegate: Prato

