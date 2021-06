28.06.2021 h 11:26 commenti

Cantine e garage sempre allagati, a Poggio a Caiano in 133 chiedono interventi

La petizione sottoscritta dai residenti di via Leonardo Da Vinci, via San Francesco e piazza Buonatalenti. Già consegnata al sindaco, nei prossimi giorni sarà recapitata a Publiacqua che aveva promesso un potenziamento della fognatura

Sono 133 le firme di residenti in due strade e una piazza di Poggio a Caiano messe in calce ad una petizione che chiede interventi urgenti per risolvere i problemi che ormai da anni provocano allagamenti, e conseguenti danni, nelle cantine e nei garage di via Leonardo Da Vinci, via San Francesco e piazza Buonatalenti.

La petizione è stata consegnata sabato mattina 26 giugno nelle mani del sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli e dell'assessore Tommaso Bertini. Nei prossimi giorni verrà recapitata anche a Publiacqua. "Purtroppo - spiega Paolo Tognoni De Pugi, uno dei promotori - la situazione va avanti da molti anni e si è aggravata nel 2006 con la creazione del piazzale che ha ridotto la superficie drenante e del viale Matteotti. Il risultato lo sperimentiamo ogni volta che piove con le fognature che non ricevono e l’acqua che invade cantine e garage, nonostante gli interventi fatti da noi residenti con muretti e altre protezioni".

Nel mirino della protesta c'è in particolare Publiacqua che avrebbe promesso un potenziamento della fognatura, mai realizzata però. Il Comune si è impegnato a fare pressioni su Publiacqua per un intervento risolutore.