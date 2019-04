29.04.2019 h 15:54 commenti

Cantieri sulle strade, mattina difficile per la viabilità da nord a sud. Code e proteste

Lunghe code sulla 325 per i lavori di asfaltatura per il Giro d'Italia, cantieri anche in viale Fratelli Cervi a Santa Lucia. Interruzioni pure in via Roma per il taglio degli alberi. Un lettore "Mancava completamente la segnaletica per il percorso alternativo"

Giornata difficile per il traffico cittadino, questa mattina 29 aprile, nelle direttrici nord e sud. Nell'ora di punta si sono create lungo code lungo via Roma da Poggio a Caiano verso il centro e sulla 325 direzione Prato.Ina creare problemi tra La Briglia e la Tignamica,dalle 7,30 alle 9, i lavori di asfaltatura per il passaggio del Giro d'Italia previsto per il 12 maggio. Ma non è stato l'unico punto critico, anche in viale Fratelli Cervi nell' innesto con la ex regionale, sono iniziati i lavori di stesura dell'asfalto che hanno imposto il senso unico alternato, creando ulteriori file. Per evitare le code, verso le otto i tempi di percorrenza per arrivare a Prato erano di circa 40 minuti, in molti hanno scelto di passare da Migliana, ma anche qui si sono creati intoppi."Purtroppo – ha sottolineatosindaco di Vaiano – non ci sono molte alternative, abbiamo scelto di lavorare in un giorno vicino al ponte del Primo maggio proprio per evitare grossi problemi. Non potevamo anticipare per evitare di allungare ancora di più i tempi. Nel pomeriggio comunque il cantiere è stato chiuso. Riaprirà domani dalle 9 alle 13".Problemi anche in. Alle 9 è stato chiuso il tratto verso Poggio a Caiano per consentire il taglio degli alberi, ma le transenne sono state posizionate all'altezza di una strada senza sfondo dove le frecce indicavano di svoltare. Indicazioni che hanno creato prima code, poi confusione perchè gli automobilisti hanno cercato percorsi alternativi bloccando ancora di più la viabilità. "Mancava completamente la segnalazione del percorso alternativo – spiega un lettore di Notizie di Prato – e spesso ci siamo trovati in strade senza sfondo. Personalmente ho chiamato la polizia municipale per segnalare il clamoroso disservizio Alle 13.30 la situazione era sempre la stessa, con le autovetture che facevano inversioni a U. Una cosa indegna".Anche in questo caso il cantiere nel pomeriggio è stato chiuso per evitare ulteriori disagi. "La cartellonistica – ha ammesso l'assessore alla mobilità- non era sufficiente. Abbiamo riaperto la strada, i lavori continueranno domani dalle 9 alle 13. Ci saranno comunque disagi, ma le informazioni di viabilità saranno più chiare".