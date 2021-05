27.05.2021 h 11:52 commenti

Cantieri sportivi: ripartono i lavori per la piscina riabilitativa, procede il cantiere della palestra di via Dossetti

Al polo scolastico di via Galcianese l'intervento è in linea con il cronoprogramma: ad agosto 2022 consegnata la struttura per il basket e la ginnastica artistica. Mentre in via Roma il termine è previsto per gennaio 2022

I lavori per la realizzazione della palestra di via Dossetti procedono secondo il cronoprogramma, entro agosto 2022 saranno terminati e probabilmente con gennaio 2023 la struttura potrà essere utilizzata la mattina dagli studenti del polo scolastico di via Galcianese e nel pomeriggio dalle associazioni sportive che praticano basket e pallavolo. Una parte dell'immobile, invece, è destinata alla ginnastica artistica. Il punto sui lavori è stato fatto questa mattina 27 maggio dalla commissione 3 , occasione anche per valutare lo stato dell'arte degli altri cantieri sportivi;i momentaneamente sospesO quello al campo di Paperino, ripartiti invece quelli per la piscina riabilitativa di via Roma che, salvo altri imprevisti, sarà pronta per gennaio 2022. In assegnazione, invece, le gare d'appalto per la palestra dedicata alla boxe e i campi sportivi a La Querce e a Santa Lucia.

“Siamo in linea con il cronoprogramma – ha confermato Luca Vannucci assessore allo sport – tra poco più di un anno anche le società sportive di ginnastica artistica avranno finalmente un posto dove allenarsi, e i ragazzi del polo di via Galcianese una palestra che aspettano da oltre 20 anni”.

Il progetto prevede due palestre una dedicata al basket e alla pallavolo di proprietà delle Provincia, l'altra quella per la ginnastica artistica del Comune, verranno anche realizzati due parcheggi in prossimità degli ingressi su via Dossetti e un camminamento pedonale che unisce le palestre con il polo scolastico.

“La struttura esterna – ha spiegato Antonella Cacciato direttore dei lavori – è praticamente pronta, stiamo ultimando gli spogliatoi per la ginnastica artistica e la scala esterna che porta alle tribune, poi passeremo al secondo ingresso quello sul retro e alla suddivisione degli spazi interni”. Terminata la palestra si procederà alla realizzazione delle infrastrutture con i due parcheggi che saranno a servizio delle scuole, del cantiere e ovviamente di pubblico e atleti che frequenteranno la struttura.

