Cantieri scuole a Cafaggio e Casale, proseguono i lavori

Sopralluogo della commissione 3 e dell'assessore Santi. Alla Poli un nuovo edificio nel quale si troveranno una mensa, una zona ludico motoria, laboratori e nuove aule. Alla Bruni uno spazio multidisciplinare e aree a verde

Sopralluogo della Commissione 3 e dall’assessore Ilaria Santi ai cantieri in corso nelle scuole Laura Poli a Cafaggio e Antonio Bruni a Casale per verificare il proseguo dei lavori.

Per quanto riguarda la scuola Laura Poli di Cafaggio l'intervento consiste in un ampliamento che vedrà il collegamento tra l'edificio esistente e quello in costruzione nel quale si troveranno una mensa, una zona ludico motoria, laboratori e nuove aule. L'edificio, suddiviso su due piani, potrà contare su un vasto spazio esterno.

Alla scuola Bruni di Casale sarà invece realizzata una biblioteca decentrata, collegata alla struttura scolastica, con uno spazio multidisciplinare e aree a verde. Il progetto di ampliamento della scuola prevede invece 5 nuove classi con relativi servizi, laboratori e una nuova mensa.

"Entrambi questi interventi erano da tempo richiesti dai cittadini delle zone coinvolte - ha affermato l'assessore alla Pubblica Istruzione Ilaria Santi - e i cantieri, nonostante i ritardi dovuti alle restrizioni legate al Covid-19, proseguono a pieno regime. Entrambi gli interventi permetteranno una fruibilità maggiore delle strutture da parte dei bambini e, nel caso della biblioteca decentrata di casale, anche dei cittadini e di tutti coloro che vorranno utilizzare questo spazio così bello".







