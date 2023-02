21.02.2023 h 15:41 commenti

Cantieri Pnrr, Comune di Prato e Guardia di finanza stringono un patto anti truffa

L'accordo stabilisce impegni reciproci per l'emersione e il contrasto dei casi di falso e corruzione. Al momento sono stati finanziati progetti per oltre 60 milioni di euro

(e.b.)

A Prato si alza la barriera contro il rischio di truffe e irregolarità nell'uso dei fondi Pnrr. Stamani il sindaco Matteo Biffoni e il comandante provinciale della guardia di finanza, colonnello Enrico Blandini, hanno firmato un protocollo d'intesa che permetterà la creazione di un canale informativo privilegiato tra gli uffici comunali e i finanzieri su eventuali anomalie o opacità potrebbero essere rilevate nella realizzazione dei tanti progetti finanziati dall'Unione europea.A Prato siamo di fronte a oltre 40 interventi su scuole, verde, innovazione tecnologia, cultura e sport, per oltre 60 milioni di euro di risorse. I tempi di realizzo e rendicontazione sono serratissimi e il personale comunale dedicato è poco. Meglio quindi avere un alleato forte e competente per garantire appalti senza ombre. "Di fronte a finanziamenti così importanti, vogliamo essere sicuri che se succede qualcosa che non torna, se c'è una zona opaca, il Comune abbia la possibilità di avere un canale diretto verso chi questi controlli li fa di mestiere e a tutela di tutti noi, ovvero la guardia di finanza - afferma il sindaco Matteo Biffoni - In questo modo quando si arriverà all'assegnazione degli appalti, alla fase più calda di fruizione delle risorse del Pnrr in particolare, ci sia la massima capacità di alzare barriere laddove ci siano comportamenti illegali o poco chiari. Questo garantisce anche le aziende che vogliono lavorare correttamente e nel rispetto delle regole".L'intervento della guardia di finanza, che incrocerà le informazioni provenienti dal Comune con le proprie banche dati, potrà riguardare ogni fase dell'appalto ma è chiaro che l'attenzione maggiore sarà messa in sede di gara: "La Guardia di Finanza già svolge la sua attività di prevenzione e si pone sempre più come una forza di polizia "a forte vocazione morale", nel senso che è sempre più proiettata alla vicinanza con l'imprenditoria sana e corretta del territorio - precisa il comandante provinciale, colonnello Enrico Blandini - Con questo protocollo raccogliamo ulteriori informazioni che ci servono per selezionare in maniera più mirata i target da sottoporre a controllo, in modo da eseguire delle verifiche più precise ed efficaci ed incrementare le nostre banche dati".