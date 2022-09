29.09.2022 h 07:30 commenti

Cantieri occupati da sbandati, il Comune si impegna a accelerare le pratiche per la ripresa dei lavori

A dirlo l'assessore alla Municipale Flora Leoni: "Serve però anche la denuncia dei proprietari e la collaborazione con le forze dell'ordine". EsaCri, proprietaria della vecchia sede della Cri, aspetta da mesi una risposta su un abuso edilizio che blocca la messa all'asta dell'immobile

Cantieri e case abbandonate sempre più spesso trasformati in ricovero per sbandati. L'elenco è lungo:dall'ex cantiere Valore, a quello di via San Fabiano, dalla vecchia sede della Croce Rossa per arrivare alla palazzina di via del Palco, senza dimenticare la piscina di via Arcangeli e il palazzo abbandonato in via di Gello,

Situazioni di degrado che vengono risolte dopo esposti, proteste dei residenti ma che inevitabilmente, portano a spostare il problema da un quartiere all'altro. "Stiamo facendo operazioni di tamponamento - spiega l'assessore alla Municipale Flora Leoni - perchè si tratta di proprietà private. La denuncia deve venire dai proprietari ma spesso questo non accade. Possiamo però sollecitare gli uffici comunali, quando viene fatta richiesta, a sveltire le pratiche per la riapertura dei cantieri, Questo, automaticamente, porta gli occupanti degli immobili a spostarsi. Serve poi una collaborazione con le forze dell'ordine".

Che ci sia una migrazione è evidente: dopo lo sgombero di via del Poggio Secco a Santa Cristina i "residenti" si sono spostati prima nei giardini della Sacra Famiglia, poi in via San Fabiano e successivamente alla Castellina, e ora probabilmente troveranno un altro ricovero. "Sono tutte persone che non vogliono essere aiutate dalla rete dei servizi sociali - spiega Leoni - per cui diventa anche difficile offrire soluzioni alternative".

Intanto accelerare le pratiche per l'autorizzazione dei cantieri potrebbe servire: i proprietari della palazzina di via del Palco denunciano che le pratiche per la riapertura del cantiere sono ferme da maggio e anche EsaCri, proprietaria dello stabile che ha ospitato la sede della Croce Rossa, sta aspettando ancora una risposta per quanto riguarda un abuso edilizio: "Abbiamo deciso di mettere in vendita l'immobile- spiega Claudio Malavasi - ma le perizie hanno evidenziato che, nel corso degli anni, è stato fatto un abuso edilizio: abbiamo proposto al Comune di Prato di concederci una sanatoria o l' autorizzazione a demolire la parte che non è a norma, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Siamo bloccati: se la struttura non è in regola non possiamo metterla all'asta".

alessandra agrati