03.01.2019 h 15:32 commenti

Cantiere rete idrica, giornata di disagi. Restano ancora vaste zone prive di acqua

L'intervento sulla condotta in via Lambruschini sta procedendo secondo i programmi. Ripristinato a metà pomeriggio il servizio a San Paolo e in centro storico ma i disagi non sono finiti e domani nuova interruzione

E' stata una giornata molto critica sul fronte dell'approvvigionamento idrico per quasi mezza città, a causa di un importante intervento di Publiacqua per riparare un guasto sulla condotta DN 700 di via Lambruschini, iniziati alle ore 12 di ieri 2 gennaio.

A metà pomeriggio di oggi, 3 gennaio, Publiacqua ha fatto sapere che si sta concludendo la prima parte dell’intervento con la posa di una saracinesca che consenta la chiusura del tratto di tubazione interessata dal guasto. L’acqua, anche se con pressione inferiore a quelle di normale esercizio, è stata quindi riaperta a tutte le zone fin qui interessate dalla mancanza.

Fanno eccezione le zone de La Pietà, La Castellina, via Lambruschini, via Capponi, via del Palco e limitrofe. Su queste zone l’acqua sarà riaperta nel corso della serata di oggi, al termine dei lavori di installazione dei nuovi organi di manovra in corso su via Cadorna.Per consentire quindi l’ultimo intervento di riparazione sul tratto di tubazione DN 700 danneggiato dalle ore 4:30 circa di domani mattina, venerdì 4 gennaio, sarà chiusa nuovamente l’acqua limitatamente alla zona della Castellina ed a tutte le vie comprese tra via Lambruschini, via del Palco, via Vittorio Emanuele Orlando, via di Canneto. In questa zona l’acqua sarà riaperta nel corso del tardo pomeriggio di domani.Per ridurre per quanto possibile i disagi ai cittadini, una autobotte rimarrà posizionata in via Capponi ed una sarà spostata stasera nello slargo tra via del Palco, via Croce e via Miniati.Abbassamenti di pressione potranno inoltre ancora interessare il distretto acquedottistico di Chiesanuova e cioè nelle vie comprese tra la Ferrovia, viale Galilei, via Mozza sul Gorone/via Paolini, via Ciliani, viale Nam Dinh, e lo Stadio d’Atletica “Mauro Ferrari” (escluso).