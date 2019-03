18.03.2019 h 14:47 commenti

Cantiere Publiacqua in via Mozza sul Gorone, i lavori sono in anticipo di due settimane

Entro un mese torna il doppio senso di marcia, le squadre lavorano dalle 7 alle 19, sorpassato il punto critico di via Bologna resta quello in piazza Medaglie d'oro. Verranno livellati i marciapiedi, asfaltata la strada e disegnata la segnaletica

Ancora un mese di lavori in via Mozza sul Gorone, poi il cantiere per la sostituzione delle tubature verrà smantellato e la viabilità tornerà a doppio senso di marcia. Addirittura, secondo Publiacqua, ci sono 15 giorni di anticipo sul cronoprogramma annunciato ad inizio lavori ( leggi ).“Ci sono state alcune criticità in via Bologna e per l’attraversamento del Gorone – spiega il presidente– ma sono state risolte e il cantiere procede in modo spedito, si lavora con turni dalle 7 alle 19, le aziende sono pratesi e questo è sicuramente una ricaduto positiva per l’economia territoriale. A giorni verrà dato in appalto anche il secondo lotto dei lavori quello relativo a via Liliana Rossi. Qui lavoreremo per tutta l’estate”. Terminati gli ultimi 70 metri di sostituzione delle tubature di altrettanti della condotta , il cantiere si sposta in piazza Medaglie d’oro e via Ciliani dove entro maggio verrà chiuso in tempo per evitare che la zona nord est della città durante i mesi caldi resti senza acqua.Saranno inoltre realizzati oltre 50 nuovi allacci per le utenze e ripulite le caditoie, soprattutto in via Mozza, l’investimento complessivo per questo intervento ammonta a oltre 750 mila euro.“Un cantiere – sottolinea Filippo Alessi assessore ai lavori pubblici che è stato progettato nei mini particolare per evitare al massimo gli impatti sul traffico. Disagi ce ne sono stati, ma sopportabili”. In realtà la nuova viabilità che prevede il passaggio da via Paolini e l’immissione con semaforo su via Bologna, piace, ma l’assessore smorza gli entusiasmi: “Fra un mese si torna al doppio senso in via Mozza sul Gorone”.Meno scettici anche i commercianti della zona: “I primi giorni – spiegano Giada Bartolini del Forno Bartolini – abbiamo avuto un forte calo di clienti, ma ora piano piano stiamo tornando alla normalità”. A chiusura del cantiere verrà anche riasfaltata la strada, livellati i marciapiedi e rifatta la segnaletica. Publiacqua è però al lavoro anche per ampliare la copertura territoriale dei fontanelli, . il prossimo sarà installato, entro l’estate, a Mezzana. E’ già stata concordata con l’Amministrazione Comunale inoltre altri tre nelle frazioni di La Querce, San Giorgio a Colonica e Maliseti.Nel 2018 i fontanelli installati hanno erogati circa 5 milioni di litri, pari a 3,3 milioni di bottiglie da 1,5 litri. Un risparmio di 1,3 milioni di euro per le famiglie e di 120 mila kg di plastica per l’ambiente.