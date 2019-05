"Il cartello in via Liliana Rossi riporta numeri di delibere e atti di consiglio concreti: in pratica l’esatto opposto di quanto dovemmo assistere nel 2014, quando l’amministrazione “amica” di Fratelli d’Italia scrisse a caratteri cubitali su un cartello che stavano per partire i lavori al Soccorso, quando in realtà non c’era nei cassetti del Comune poco più che un progetto di massima, peraltro non finanziato". Replica così la consigluiera comunale del Pd(candidata alle prossime elezioni) alle accuse di Elena Ganugi, candidata di Fratelli d'Italia, in merito ai prosismi lavori per realizzare un parcheggio in una zona carente di posti auto ( LEGGI ).

"Leggendo quanto affermato dalla candidata del Partito Democratico Paola Tassi - replica Elena Ganugi - mi riesce difficile comprendere il riferimento al cartello per l’intervento al Soccorso. In ogni caso come già precedentemente affermato, il mio auspicio è che i lavori inizino quanto prima ed io mi sono resa disponibile per controllare che venga realizzata l'opera visto quanto sembra accadere in alcuni cantieri ad oggi aperti a Prato, in prossimità delle elezioni, ed apparentemente fermi".

"Alla candidata Tassi - aggiunge l'esponente di Fratelli d'Italia - vorrei ricordare che il parcheggio non è la sola opera da realizzare nella zona di Chiesanuova, mi riferisco, fra l’altro, al piazzale di via Taro dove è presente la scuola, un piazzale che non è mai stato asfaltato e dove, di conseguenza, è impossibile fare le strisce per delimitare i parcheggi. In questo caso non si parla di perequazioni urbanistiche e non è un iter laborioso come quello del parcheggio di via Liliana Rossi. Se l'interessamento della candidata per la zona di Chiesanuova sarà utile ad accelerare le dimenticanze di questi anni i residenti certamente ringrazieranno, in caso di necessità sono sempre disponibile ad elencarglierle e a realizzarle insieme, solo se lei, il suo partito, la sua giunta volessero".

“Mi chiedo - prosegue Paola Tassi - come la candidata di Fratelli d’Italia possa fare delle uscite sulla stampa, senza prima aver consultato gli atti pubblici e a disposizione di tutti: la candidata accusa in sostanza l’amministrazione di aver preso esempio dalla vecchia giunta guidata dal centrodestra, dimenticando “casualmente” di citare i fatti. Gli imminenti lavori al parcheggio di via Liliana Rossi sono il risultato di un impegno sul lungo termine, che ha richiesto un iter laborioso ma finalmente risolutivo, portato avanti dall’amministrazione guidata da Biffoni" conclude Tassi.