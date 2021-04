19.04.2021 h 14:57 commenti

Cantiere lumaca al Dagomari, a rischio il ritorno in aula di tutti gli studenti

La dirigente scolastica chiede alla Provincia di velocizzare i lavori che interessano metà della scuola aumentando il personale impegnato. Il presidente Puggelli: "Il programma dell'intervento è stato concordato"

I lavori dell’adeguamento alle norme antincendio del Dagomari proseguono in modo troppo lento, il cantiere che avrebbe dovuto concludersi in questi giorni, in realtà è ancora in alto mare, tanto che la dirigente scolastica Maria Gabriella Fabbri ha più volte sollecitato la Provincia, che ha commissionato i lavori. “I ragazzi potrebbe rientrare tutti in presenza a partire dalla prossima settimana – spiega la preside - e questo ci crea notevoli problemi per gli spazi, praticamente abbiamo mezzo edificio inagibile. Chiedo alla Provincia che venga impiegato più personale in modo da sveltire i tempi e almeno rispettare il cronoprogramma. I lavori sono necessari e siamo contenti che siano partiti, ma è altrettanto importante che i ragazzi possano tornare, quando ne avranno diritto, tutti in presenza. Già alcuni genitori stanno chiamando per avere informazioni”

Il cantiere è partito a febbraio e prevede l’adeguamento alla normativa antincendio con la realizzazione di una nuova scala e la sostituzione di quella vecchia, oltre che lavori all’ interno dell’ edificio per un importo complessivo di oltre 500mila euro.

“Una critica ingenerosa – ha ribattuto Francesco Puggelli presidente della Provincia – l’intervento è stato concordato con l’istituto e va nella direzione di garantire maggiore sicurezza ai ragazzi. Avremmo potuto farlo d’estate, ma abbiamo concordato di utilizzare il tempo della Dad per iniziare i lavori e fare partire in estate nuovi lavori".







