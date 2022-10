12.10.2022 h 17:52 commenti

Cantiere di San Fabiano, entro novembre la ripartenza dei lavori. Pronta la convenzione

Martedì la nuova convenzione per la vendita dei garage e il passaggio dell'area verde al Comune, sarà presentata in Giunta, poi il passaggio in Consiglio comunale. Previsto anche un parcheggio con 34 posti, gratuito per i residenti

Entro novembre dovrebbero ripartire i lavori al cantiere di San Fabiano, recentemente sgomberato dalla polizia, per la realizzazione di 11 appartamenti, 86 garage di cui una settantina destinati anche ai residenti del centro storico, e un parcheggio di 34 posti auto su via Curtatone.

La commissione 4 ha dato il via libera al nuovo progetto - l'originale era datato 2002 - apportando però modifiche alla convenzione in cui si stabiliscono i criteri di prelazione della vendita dei garage e la cessione della zona verde all'amministrazione comunale. Nella prima versione al Comune toccava un fazzoletto di terra all' interno del complesso edilizio al confine con il giardino della chiesa di Sant'Agostino, mentre nell'attuale è quello lungo le mura. E' stato anche stabilito di spostare la cabina dell'Enel in una zona più interna. Per quanto riguarda il parcheggio sarà privato a uso pubblico, prevede anche quattro stalli riservati ai disabili e non dovrà essere né recintato né chiuso con eventuali sbarre.

Per quanto riguarda l'acquisto dei garage la commissione ha proposto di aumentare dagli attuali 12 a 18 mesi il diritto di prelazione riservato ai residenti. "La ratio - ha spiegato il presidente della Commissione Maurizio Calussi - è di ampliare l'offerta di posti macchina. Nel nuovo complesso ne avanzeranno circa una settantina che una volta acquistati potrebbero anche alleggerire il problema del parcheggio in via san Fabiano e via Di Gherardo". Per quanto riguarda invece i posti auto in via Curtatone saranno gratuiti per i residenti e a pagamento per tutti gli altri automobilisti. Se il costruttore Di Paola, proprietario del cantiere, acconsentirà ad allungare di sei mesi il diritto di prelazione, la convenzione sarà portata in giunta la prossima settimana, per poi essere votata alla prima seduta utile del Consiglio comunale.

"Se riprenderanno i lavori - conclude Calussi - si risolverà anche una situazione di degrado che dura da decenni"

