Cantiere con semaforo e senso unico alternato a Santa Lucia: in tilt il traffico sulla sr325

Segnalate lunghe code per chi arriva dalla Val di Bisenzio. La polizia municipale ha attivato Consiag servizi per cercare di trovare una soluzione e sveltire la circolazione

Ancora una mattina da dimenticare, quella di oggi 14 novembre, per i pendolari e per gli automobilisti che percorrono la sr 325 da Vaiano in direzione Prato. Lunghe code sono segnalate a causa di un cantiere aperto in via Bologna alla Strettoia dopo la Madonna della Tosse, sul territorio comunale di Prato. Il cantiere comporta la presenza di un senso unico alternato, regolato da un semaforo, e questo ha mandato in crisi una viabilità che già di per sé è complicata. Gli automobilisti segnalano una fila unica che parte prima della Foresta e che comporta tempi di percorrenza che arrivano fino a 40 minuti per percorrere la tratta Vaiano-Prato. La polizia municipale si è già attivata con Consiag servizi perché studi, insieme alla ditta incaricata dei lavori, tutti i possibili correttivi per velocizzare la circolazione. Non è la prima volta che cantieri aperti a Santa Lucia bloccano il traffico per la Vallata.

