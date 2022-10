05.10.2022 h 13:39 commenti

Cantiere aperto all'improvviso per perdita d'acqua, mattina di caos a Santa Lucia

Lunghe code sia in via Bologna sia sulla sr 325 in entrata a Prato. Istituito il senso unico alternato regolato da un semaforo per permettere la riparazione di una grossa perdita d'acqua

Mattina di passione per gli automobilisti in transito sulla 325 e in via Bologna per un cantiere improvviso di Publiacqua nella strettoia di Santa Lucia. Già da questa mattina, 5 ottobre, verso le 9 in entrambe le direzioni lunghe code per il traffico a senso unico alternato regolato da un semaforo posizionato per permettere la riparazione di una grossa perdita d'acqua.

Numerose le chiamate al centralino della Municipale che in tarda mattinata ha inviato una pattuglia per allungare i tempi del segnale verde. Il cantiere dovrebbe terminare entro le prime ore del pomeriggio e lentamente il traffico dovrebbe tornare alla normalità

