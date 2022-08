24.08.2022 h 09:33 commenti

Cantiere abbandonato in via San Fabiano, nuova petizione dei residenti

Dopo il moltiplicarsi di furti nelle auto e di biciclette gli abitanti tornano a chiedere all'amministrazione più attenzione per la zona di piazza Sant'Agostino da settimane in balia di tossici e sbandati

Tornano a farsi sentire i residenti del centro storico per chiedere all'amministrazione comunale di intervenire in via San Fabiano, dove, da anni un cantiere abbandonato è diventata il rifugio di numerosi sbandati.Una nuova petizione, allargata non solo ai residenti della zona ma a tutti gli abitanti del centro, è stata promossa in questi giorni, dopo che la situazione è notevolmente peggiorata. “Con le ferie- spiegano i promotori – il centro si è svuotato ed è diventato terra di tossici e sbandati che non solo si bucano in pieno giorno, ma continuamente rompono finestrini delle auto in sosta per rubare pochi spiccioli. Per non parlare dei furti di bici rivendute per pochi euro".Nonostante il campo base si in via San Fabiano il raggio d'azione si allarga in tutto il centro storico, fino ai confini con piazza Mercatale: “Abbiamo contattato anche altri residenti e purtroppo la situazione è la stessa, dove mancano i negozi e le strade sono solo di passaggio sono zone insicure, tanto che molte persone, dopo aver scelto di tornare a vivere in centro stanno ripensandoci. Questo innescherebbe una spirale negativa: meno residenti più delinquenza”.La petizione, che sarà protocollata appena raggiungerà le 300 adesioni, si può firmare al ristorante Maddalena e al bar Centro in via del Serraglio.